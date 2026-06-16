Autrice, produttrice e artista italo-bielorussa, Anastasia Anniemore24 ha scelto di costruire il proprio percorso mettendo al centro le parole, le emozioni e il racconto. Dopo una formazione nel giornalismo televisivo e un percorso personale che l'ha portata a trasferirsi dalla Bielorussia all'Italia, ha trasformato la scrittura in uno strumento creativo capace di unire sensibilità autoriale, ricerca sonora e visione progettuale.

Il suo nuovo singolo, Strega feat. Flow, è estratto da Un bacio di fortuna, il primo EP dell'ambizioso progetto 30 brani per 30 voci. Trenta canzoni originali affidate a trenta interpreti diversi, con l'obiettivo di esplorare nuove forme di canzone d'autore tra tradizione italiana e sonorità contemporanee.

In Strega, Anastasia ribalta l'immaginario tradizionale legato alla figura della strega, trasformandola nel simbolo di una forza femminile intuitiva, magnetica e libera dagli schemi imposti.

Anastasia Anniemore24 e il ritorno alla musica: 'La scrittura è diventata una vera salvezza'

Abbiamo incontrato Anastasia Anniemore24 per parlare delle sue radici, del lungo percorso che l'ha riportata alla musica, della genesi di Strega e di un progetto artistico che punta a costruire un ponte tra scrittura, produzione e interpretazione.

Il tuo percorso è passato dal giornalismo televisivo in Bielorussia, al trasferimento in Italia e con una lunga esperienza nella comunicazione. Quanto hanno influito questi cambiamenti personali sul tuo modo di scrivere canzoni e raccontare emozioni?

La scrittura è sempre molto personale, quindi questi cambiamenti hanno inciso profondamente. Anche quando scrivo dal punto di vista dei miei “eroi” — femminili o maschili — cerco sempre di toccare temi universali, quelli che prima o poi riguardano tutti. Come si dice in italiano: mai dire mai. Nei miei testi parlo quasi sempre in prima persona. Racconto sensazioni tattili, descrivo i dettagli, cerco di “disegnare” un momento preciso. Mi interessa scoprire dei simboli nelle cose apparentemente ordinarie. Col tempo ho imparato a collegare emozioni, presentimenti e percezioni in una forma compatta, quasi come una strofa poetica molto concentrata. E quando riesco ad aggiungere un collegamento insolito, inaspettato, qualcosa che sorprende anche me, allora sento che tutto funziona davvero.

Hai impiegato anni prima di tornare alla tua vocazione creativa. C'è stato un momento preciso in cui hai deciso di smettere di rimandare e dedicarti completamente alla musica?

Sì, è successo durante la pandemia. All’improvviso mi sono ritrovata con molto tempo libero e la scrittura è diventata una vera salvezza. Poi, quasi senza accorgermene, è entrata a far parte della mia quotidianità. Quando il mondo si ferma e i rumori si attenuano, rimango sola, faccia a faccia con una forza primordiale che mi guida. È lì che riesco a cogliere i dettagli, a unirli, a trasformarli in qualcosa di nuovo. E a volte, quando rileggo quello che ho scritto, mi sorprendo da sola e mi chiedo: “L’ho scritto davvero io?”

Le tue radici bielorusse sono una parte importante della tua storia.

In questi anni, segnati da un contesto geopolitico particolarmente delicato, hai mai temuto che le tue origini potessero rappresentare un "ostacolo" nel tuo percorso artistico?

La maggior parte delle persone non ha mai voluto essere coinvolta in questo disastro: sono giochi di potere che non rappresentano la gente. È una storia molto dolorosa, che avrà conseguenze profonde anche per le generazioni future, e credo che la consapevolezza di tutto questo arrivi lentamente, ma arrivi. Mio nonno ha vissuto la Seconda guerra mondiale: esperienze così non si cancellano. La sua generazione ha pagato un prezzo altissimo per conquistare la pace per decenni. Eppure, sono bastati pochi giorni per distruggere ciò che era stato costruito con tanta fatica.

Per questo provo una grande tristezza, ma anche rabbia. Vivo in Italia da molti anni, ormai mi sento italiana. Non ho mai avuto problemi a far conoscere le mie radici. In Italia ho trovato ciò che non trovavo più nel mio Paese: la libertà di opinione. Qualcuno può anche non essere d’accordo ma certe realtà si comprendono davvero solo quando si possono paragonare.

Il progetto 30 brani per 30 voci è decisamente fuori dagli schemi: come è nata l'idea di affidare trenta canzoni a trenta interpreti diversi e qual è stata la sfida più grande nel trasformarla in realtà?

Non canto, quindi dovevo trovare il mio ruolo all’interno di un progetto d’autore. La forma si è costruita strada facendo. I brani li ho scritti in pochissimo tempo — trenta in tre mesi — ma la vera domanda era: come svilupparli?

Lavorare con un solo cantante avrebbe significato scrivere in un unico genere, adattarsi a una sola voce, a un’unica identità sonora. Sarebbe stato limitante, soprattutto con così tanti brani. Io invece volevo dimostrare di poter scrivere per voci diverse, femminili e maschili, e muovermi tra più generi. Avevo bisogno di una “vetrina”.

Così è nato, quasi naturalmente, questo mio “Sanremo personale”. Solo dopo ho scoperto che anche Sanremo ha circa trenta partecipanti: una coincidenza curiosa. La sfida più grande non è stata scrivere i brani, ma produrli. Ho fatto tutto da sola, imparando sul campo. È stato estremamente impegnativo trovare le voci giuste e convincerle a far parte del progetto, affrontando ogni aspetto: artistico, gestionale, legale e organizzativo.

È stata un’esperienza totalizzante, ma anche molto faticosa. So già che non la ripeterò in questa forma. In futuro lavorerò con pochi artisti, quelli che sentono davvero la mia musica e condividono il mio modo di vedere e costruire un percorso: persone disposte a mettersi in gioco, a lavorare seriamente e a dare tutto, senza dare nulla per scontato.

Il nuovo singolo Strega come simbolo di potere femminile: 'Sentivo l'urgenza di dare forza alle donne'

Strega ribalta un'immagine storicamente negativa e trasforma la strega in simbolo di forza, intuizione e potere femminile. Quando hai iniziato a scrivere il brano, qual era il messaggio che sentivi più urgente raccontare?

Quando ho iniziato a scrivere Strega, sentivo l’urgenza di dare forza alle donne che, in molti contesti, vengono ancora demonizzate proprio da chi non riesce a controllarle.

Volevo ribaltare questa prospettiva, offrire un’altra chiave di lettura: trasformare quella “accusa” in una risorsa, in una forma di potere consapevole.

Il brano suggerisce anche un modo diverso di affrontare la forza più diretta e aggressiva — spesso associata al maschile — attraverso l’intuizione, l’energia lunare, una sensibilità che non è debolezza, ma strategia. Allo stesso tempo, è anche un messaggio rivolto agli uomini: le donne è meglio averle come alleate, che come nemiche. C’è una dimensione intuitiva e profonda che può completare ciò che la razionalità da sola non riesce a risolvere. È una forza naturale, e proprio per questo non potrà mai essere completamente controllata.

Hai raccontato che Strega è nata prima ancora di conoscere la voce che l'avrebbe interpretata. Cosa ti ha fatto capire che Flow fosse la persona giusta per dare corpo e anima a questa canzone?

Cercavo le voci sui social, non avevo altri mezzi.

Scorrevo i profili di tanti artisti emergenti finché non ho notato Flow. Mi ha colpita subito: ha un’immagine molto forte, naturale e allo stesso tempo ribelle. I suoi capelli ricci le danno quasi un’aura da “streghetta”, perfettamente in linea con l’immaginario del brano. Poi ho ascoltato la sua voce: profonda, vellutata, non trasparente, con una leggera ruvidità, quasi un accenno di fry. Aveva esattamente il carattere che cercavo. In quel momento ho capito che era lei la mia “strega”. Le ho inviato il brano e le è piaciuto subito.

Un bacio di fortuna è solo il primo capitolo di un progetto molto ampio. Guardando ai prossimi volumi e al tuo percorso come autrice e produttrice, quale traguardo ti piacerebbe raggiungere nei prossimi anni?

Nei prossimi anni il mio obiettivo è prima di tutto completare il progetto nel modo migliore possibile: solo nel 2026 usciranno sei EP legati a Un bacio di fortuna, quindi c’è ancora tantissimo lavoro da fare sulla preparazione delle pubblicazioni, sui social, con la stampa e su tutta la parte promozionale, che per un’autrice indipendente è fondamentale.

Vorrei costruire una vera “vetrina” come autrice e produttrice, rafforzare questo formato quasi seriale e far emergere sempre di più la mia firma artistica. In questo percorso sarà importante anche definire quali cantanti sento più affini al mio mondo, quelli con cui mi piacerebbe continuare a lavorare nel lungo periodo. Mi piacerebbe portare i brani che produco anche all’estero, entrando nei cataloghi di sincronizzazione e avviando collaborazioni con cinema, serie, spettacolo e moda, per far dialogare la mia visione musicale con altre forme di espressione del sentire contemporaneo. E, soprattutto, vorrei trovare quelle voci che sappiano portare le mie canzoni all’altezza giusta, da cui possano davvero arrivare in profondità al pubblico.