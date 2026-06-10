Il cantautore e musicista bolognese Andrea Mingardi, classe 1940, fa ritorno nel mondo dell'editoria con il suo nuovo romanzo, L’ultima porta. Pubblicato da Edizioni Pendragon, il volume sarà disponibile in libreria e negli store digitali a partire dal 10 giugno 2026. Al centro della narrazione c'è Marco Rossi, un architetto cinquantaseienne di Bologna la cui vita, fatta di affetti familiari, passione per la squadra del cuore e l'attesa di un figlio, viene improvvisamente sconvolta da un infarto fulminante. Questo evento lo precipita in un coma di nove minuti.

Quando ogni speranza sembra svanita, Marco si risveglia, lasciando aperto un interrogativo centrale che guida il racconto: “da dove? Cosa ha visto oltre quella soglia?”.

Il romanzo, di 186 pagine e proposto al prezzo di venti euro, esplora con sensibilità e ironia temi universali quali la vita, la morte, l'amore, la fede e l'ipotesi di un aldilà. Lo stesso Andrea Mingardi descrive l'ispirazione dietro l'opera con una metafora vivida: “Sono andato nell’aldilà e poi sono riuscito a tornare… Ho bussato all’ultima porta. Per un attimo si è aperta. Poi qualcuno mi ha detto che non era ancora il mio turno”. Si tratta di un viaggio narrativo che fonde leggerezza, visione e profonda umanità, ponendo l'attenzione su come uno sguardo irrevocabilmente diverso possa emergere in chi torna da un'esperienza così estrema.

La vena letteraria di Andrea Mingardi è già ben nota: l'autore ha infatti pubblicato con Pendragon diversi titoli, tra cui Soccmel!, Un biglietto per l’aldilà, Al giorno d’oggi non c’è più il futuro di una volta, Professione cantante e Così si suonava in Paradiso, ai quali si aggiunge ora L’ultima porta. La sua lunga e prolifica carriera lo ha visto collaborare con figure di spicco della musica italiana come Gianni Morandi, Lucio Dalla, Mina e Ornella Vanoni. Tra le sue opere narrative più significative si ricordano anche il best seller Benéssum del 2000 e il romanzo Permette un ballo, signorina, che ha raggiunto la collana Oscar Mondadori dopo sei ristampe.

Il nuovo romanzo: tra quotidianità e mistero esistenziale

La scelta di un protagonista come Marco Rossi, un uomo comune – professionista, marito, futuro padre e tifoso del Bologna – rende il racconto profondamente accessibile e riconoscibile. Mingardi guida il lettore attraverso la quotidianità e verso l'aldilà con una narrazione che evita la cupezza metafisica, tipica di questi argomenti. Ironia e profondità si fondono, mantenendo aperta la dimensione spirituale e trasformando la morte non in una conclusione, ma in un potente punto di partenza narrativo.

L'ultima porta si inserisce coerentemente nell'immagine pubblica di Andrea Mingardi: un artista con una lunga storia, profondamente legato alla sua città e alla tradizione popolare, eppure capace di esplorare con leggerezza e rigore dimensioni esistenziali più ampie.

L'ambientazione a Bologna, con la concretezza dei suoi luoghi e dei sentimenti che li animano, conferisce al libro un carattere fortemente identitario.

La carriera di Andrea Mingardi: un ponte tra note e pagine

Nato a Bologna nel 1940, Andrea Mingardi ha iniziato la sua carriera musicale alla fine degli anni Cinquanta con i Golden Rock Boys. Il suo primo album, Nessuno siam perfetti, ciascuno abbiamo i suoi difetti, è del 1974, mentre il grande successo è arrivato nel 1976 con il brano "Datemi della musica". La sua presenza al Festival di Sanremo, in diverse edizioni tra gli anni Novanta e Duemila, ha consolidato la sua immagine di cantautore versatile e apprezzato. Nella sua produzione narrativa, Mingardi ha costantemente intrecciato la sua identità musicale, il legame con la sua città e il rapporto con il pubblico, elementi riscontrabili anche nei suoi lavori precedenti.

Il felice connubio tra musica e scrittura, tra la dimensione quotidiana e la riflessione spirituale, si manifesta pienamente anche in L’ultima porta. Quest'opera riafferma la duttilità artistica di Mingardi, capace di spaziare dalla canzone dialettale al blues, dalla narrativa sentimentale a quella più visiva, sempre con un'attenzione profonda all'animo umano e al territorio. La sua figura di fondatore della Nazionale Cantanti e autore di brani iconici dedicati alla cultura bolognese, come il disco Ciao Ràgaz, sottolinea un'identità artistica che armonizza con coerenza il locale e il nazionale.