Il cortometraggio "Angustia", opera sulla violenza di genere, la rinascita e il ruolo salvifico dell'arte, sarà disponibile dal 21 giugno 2026 su RaiPlay e Rai Cinema Channel. Diretto da Alessio Taranto e scritto da Sara Paterniani. Prodotto da Dream On e distribuito da Rai Cinema Channel, "Angustia" unisce impegno civile ed emozione.

La narrazione segue Pamela, cantante interpretata da Pamela D'Amico. Pamela vive una relazione tossica, subendo violenza fisica e psicologica, celata dal trucco. Nonostante le ferite, continua a esibirsi, aggrappandosi alla musica come spazio di libertà.

Il marito, consumato dalla gelosia, tenta di annullarne l'identità. L'incontro con un inserviente del teatro riaccende in lei il desiderio di una nuova vita, fornendole la forza per sottrarsi all'oppressione e avviare un percorso di resilienza femminile.

Cast e il ruolo della musica

Accanto a Pamela D'Amico, il cast include Carlo Belmondo e Costantino Comito. "Angustia" narra una storia tra realtà e dimensione interiore, dove la musica è decisiva nella trasformazione della protagonista. D'Amico ha concepito il progetto da un'urgenza personale e artistica.

Per il regista Alessio Taranto, "Angustia" è una storia d'amore nel significato più profondo: "Amore per sé stesse, per la musica e per la vita".

La scelta della Festa della Musica per la distribuzione non è casuale, poiché le canzoni fungono da filo conduttore di un percorso emotivo che attraversa dolore, resistenza e rinascita. Sostenuto dal Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo, il cortometraggio affronta la violenza nella sua dimensione più subdola, con una visione di speranza.

Progetti futuri e impatto sociale

Il cortometraggio include tre brani inediti, che confluiranno nel nuovo progetto discografico di Pamela D'Amico. L'album di esordio, "Encanto Latino", prodotto da Diego Righini e Carlo Avarello di Isola degli Artisti, è previsto per il 15 ottobre 2026. Il progetto unisce intrattenimento, cultura e attenzione ai temi sociali, valorizzando musica e creatività nel riscatto femminile. La distribuzione gratuita su Rai mira a rendere accessibili contenuti che stimolino riflessione e consapevolezza.