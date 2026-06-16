L'attesa è finita per i fan di Anna, una delle artiste più influenti e ascoltate nel panorama musicale italiano. La rapper ha ufficialmente annunciato l'uscita del suo secondo album in studio, intitolato ‘Million Dollar Babe’, disponibile dal 10 luglio su tutte le piattaforme digitali e in formato fisico. Questo nuovo progetto discografico si preannuncia come un significativo passo nel percorso artistico di Anna, un vero e proprio manifesto di crescita e consapevolezza personale.

‘Million Dollar Babe’: un inno alla forza e all'autodeterminazione

L'album ‘Million Dollar Babe’ si configura come il racconto intimo di una giovane donna che ha imparato a riconoscere e valorizzare il proprio io, liberandosi dalla ricerca dell'approvazione altrui. È un potente messaggio di forza, rivalsa e autodeterminazione, che non esita ad affrontare le complesse contraddizioni del successo. Le tracce esplorano i concetti di status e gloria, ma anche il lato più oscuro della notorietà, toccando temi come il vuoto, la solitudine e le illusioni che spesso l'accompagnano. L'intero disco celebra la perseveranza, la libertà di essere autenticamente sé stessi e la straordinaria capacità di trasformare ogni difficoltà in una profonda consapevolezza.

La cura estetica del progetto è stata affidata al rinomato fotografo e direttore creativo americano Jacob Webster, conosciuto per le sue collaborazioni con celebrità globali del calibro di Zendaya, Doja Cat e Sza, che ha realizzato la copertina e l'intero servizio fotografico dell'album.

Un primo assaggio delle sonorità e delle atmosfere che caratterizzano ‘Million Dollar Babe’ è già arrivato con la hit ‘Désolée’, certificata Platino, che si è imposta come il brano più ascoltato dell'estate 2025 in Italia, mantenendo la prima posizione nella classifica singoli FIMI/NiQ per ben sei settimane. L'attesa è ora rivolta al lead single ‘White Girl Wasted’, in uscita il 19 giugno su tutte le piattaforme digitali e in rotazione radiofonica.

Questo brano consolida il sodalizio artistico tra Anna e il produttore Miles, e il suo titolo si rifà a un celebre slang americano.

Le prime date del tour estivo e i successi di una carriera fulminante

Contemporaneamente all'annuncio del nuovo album, Anna ha svelato le prime date del suo tour estivo, che la porterà a esibirsi in alcune delle principali città italiane. I fan potranno vederla dal vivo il 7 agosto al Velodromo Paolo Borsellino di Palermo, il 23 agosto in Piazza della Repubblica a Monfalcone, il 28 agosto a Villa Bellini a Catania e il 13 settembre al Sottosopra di Bari. Questi appuntamenti rappresentano un'opportunità imperdibile per ascoltare i nuovi brani e i successi che hanno costellato la sua ascesa.

Anna si conferma da due anni l'artista femminile più ascoltata in Italia, un record che detiene dal 2024. Nel 2025, ha raggiunto un altro traguardo significativo, posizionandosi tra le 20 rapper più ascoltate al mondo su Spotify, affiancando nomi di spicco come Doja Cat, Nicki Minaj e Cardi B. L'anno scorso ha inoltre concluso il suo acclamato “Vera Baddie Tour”, che ha registrato 10 date tutte sold-out nelle principali arene italiane.

Il suo album di debutto, ‘Vera Baddie’, uscito nel 2024 e certificato ben 5 volte Platino, è stato il disco femminile più venduto dell'anno e l'album rimasto più a lungo alla prima posizione, per un totale di nove settimane. A soli 22 anni, Anna è ufficialmente l'artista femminile più giovane ad aver conquistato oltre 15 primi posti nella classifica singoli FIMI, dalla sua istituzione nel 1997 a oggi.

La sua carriera è costellata da oltre quattro milioni di copie certificate in Italia, con un impressionante bottino di 44 dischi di platino e 11 d'oro, a testimonianza di un successo straordinario e inarrestabile.