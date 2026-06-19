L'acclamata attrice Anne Hathaway ha annunciato di essere in attesa del suo terzo figlio. La notizia è stata diffusa dalla star di Hollywood attraverso un video condiviso sui suoi canali social media, dove ha mostrato con tenerezza il suo pancino, accompagnando le immagini con le dolci note della celebre canzone “Baby I’m Yours” di Barbara Lewis. Questo annuncio discreto ma inequivocabile ha rivelato al mondo la sua nuova gravidanza, suscitando grande entusiasmo tra i fan.

L'annuncio sui social media

Nel filmato, Anne Hathaway appare raggiante e visibilmente felice, mentre con un gesto delicato accarezza e mette in evidenza il suo ventre arrotondato.

La sua espressione serena e il sorriso contagioso hanno immediatamente comunicato la gioia del momento. La scelta della colonna sonora e il messaggio implicito del post hanno reso inequivocabile il lieto evento: l'attrice è in dolce attesa del suo terzo figlio.

La famiglia Hathaway si allarga

Con questo nuovo e atteso arrivo, la famiglia di Anne Hathaway si prepara ad accogliere un altro membro. L'attrice è già una madre amorevole di due figli: il primogenito Jonathan, nato nel 2016, e il secondogeneto Jack, venuto al mondo nel 2019. L'annuncio della terza gravidanza consolida ulteriormente il suo ruolo di madre, aggiungendo un nuovo capitolo alla sua vita familiare.

La brillante carriera di Anne Hathaway

Anne Jacqueline Hathaway è riconosciuta come una delle più talentuose e versatili attrici statunitensi della sua generazione. La sua carriera è costellata di interpretazioni memorabili in pellicole di grande successo e acclamate dalla critica. Tra i suoi ruoli più iconici si annoverano quelli in film come Il diavolo veste Prada, Interstellar e Rachel sta per sposarsi. La sua bravura e dedizione le hanno valso numerosi e prestigiosi riconoscimenti, tra cui un ambito Premio Oscar, consolidando la sua posizione come una delle figure più rispettate e ammirate nel panorama del cinema internazionale.