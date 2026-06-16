Anya Taylor‑Joy, già protagonista de La regina degli scacchi, si unisce al cast di Il Signore degli Anelli: The Hunt for Gollum, il nuovo capitolo cinematografico ispirato all’universo di J.R.R. Tolkien. L’attrice interpreterà Seren, un’inedita elfa Sindar del Reame Boscoso, descritta come “fidata e letale agente di re Thranduil”. Il film, una produzione di New Line Cinema e Warner Bros, sarà diretto e interpretato da Andy Serkis, che tornerà anche nei panni di Gollum. L’uscita nelle sale di tutto il mondo è prevista per il 17 dicembre 2027, un appuntamento molto atteso per i fan della Terra di Mezzo.

La trama di Il Signore degli Anelli: The Hunt for Gollum si colloca cronologicamente tra la festa per il 111esimo compleanno di Bilbo Baggins e gli eventi de La Compagnia dell’Anello. Il racconto trae ispirazione dalle appendici dei romanzi di Tolkien, dove la preoccupazione di Gandalf che Gollum possa rivelare a Sauron l’esistenza dell’Unico Anello spinge le forze del bene a rintracciarlo prima che sia troppo tardi. Il cast vede il ritorno di interpreti storici della saga, tra cui Ian McKellen (Gandalf), Elijah Wood (Frodo) e Lee Pace (re Thranduil), affiancati da nuovi ingressi come Kate Winslet nel ruolo di Marigol, Jamie Dornan (Strider) e Leo Woodall (Halvard).

Un’elfa originale e il team creativo

Il personaggio di Seren rappresenta una novità assoluta nell’immaginario tolkieniano, non comparendo nelle opere scritte dall’autore, ed è stato creato specificamente per il grande schermo. La presenza di Anya Taylor‑Joy aggiunge un notevole richiamo internazionale a un progetto che vede coinvolti storici collaboratori della trilogia cinematografica. La sceneggiatura è firmata da Fran Walsh e Philippa Boyens, con il contributo di Phoebe Gittins e Arty Papageorgiou. La produzione è curata da Peter Jackson, Walsh, Boyens e Zane Weiner, mentre il team dei produttori esecutivi include Ken Kamins, Andy Serkis e Jonathan Cavendish.

Il contesto narrativo tra le trilogie

The Hunt for Gollum si posiziona a livello narrativo in un periodo poco esplorato nei film precedenti, ovvero tra la trilogia de Lo Hobbit e quella de Il Signore degli Anelli. In questo arco temporale, la vicenda si concentra sui tentativi dei personaggi principali di rintracciare Gollum, per impedirgli di rivelare informazioni cruciali sull’Unico Anello. Il film promette di approfondire la dinamica tra Gandalf, Aragorn e le forze di Sauron, ampliando le sfumature del racconto rispetto ai titoli precedenti. L’introduzione di grandi nomi come Kate Winslet e Jamie Dornan nell’universo tolkieniano, insieme all’originalità del soggetto, contribuisce ad alimentare l’attesa per uno dei progetti cinematografici più significativi del 2027.