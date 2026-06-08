Il Cactus Film Festival torna per la sua sesta edizione ad Aosta, animando la suggestiva piazza Chanoux dal 22 giugno al 5 luglio. L'evento, ormai un appuntamento consolidato nel panorama culturale valdostano, si annuncia particolarmente ricco con 55 film in concorso selezionati da 22 paesi diversi. Il calendario prevede inoltre 44 eventi collaterali, tra cui laboratori, incontri, concerti e proiezioni, confermando la manifestazione come un momento centrale per la vita culturale cittadina.

Pensato per un pubblico eterogeneo, che spazia dagli adulti ai bambini, il festival porta il cinema direttamente nel cuore di Aosta.

Il direttore artistico, Alessandro Stevanon, ha sottolineato come "Questa edizione porta il cinema nel cuore di Aosta, in piazza Chanoux, che diventa così una grande sala all’aperto". Complessivamente, saranno proiettate 80 opere, includendo sia cortometraggi che lungometraggi, di cui ben 17 saranno anteprime assolute. L'iniziativa, ribadiscono gli organizzatori, ha l'intento di coinvolgere le nuove generazioni e l'intera cittadinanza, promuovendo l'incontro fra cinema, musica e attività laboratoriali innovative.

Un'offerta culturale per ogni età

L'edizione 2026 del Cactus Film Festival si distingue per la sua vocazione inclusiva, offrendo un programma diversificato adatto a tutte le fasce d'età, con particolare attenzione ai bambini e alle famiglie.

Stevanon ha ribadito che "Il Festival è pensato per tutti, adulti e bambini". Questa impostazione si traduce in attività laboratoriali e in eventi immersivi distribuiti lungo le due settimane, ideati sia per avvicinare i più giovani al linguaggio audiovisivo sia per offrire momenti di approfondimento culturale agli adulti. L'assessore regionale al Turismo, Giulio Grosjacques, ha evidenziato l'importanza del supporto istituzionale, affermando: "Siamo orgogliosi di sostenere questo Festival, che si distingue per la sua forte vocazione per le nuove generazioni". Anche l'assessora alla Cultura del comune di Aosta, Cecilia Lazzarotto, ha riconosciuto nel Cactus "un’iniziativa culturale proprio nel cuore della città, e ancora una volta Aosta dimostra come sappia accogliere il cinema, ma anche produrlo grazie anche al lavoro della Film Commission".

Piazza Chanoux: cuore pulsante del Festival

Piazza Chanoux, simbolo civico di Aosta, si trasformerà in una suggestiva arena cinematografica all'aperto, favorendo la partecipazione e il dialogo. Nelle edizioni precedenti, il festival ha saputo consolidare la propria rilevanza attraverso il coinvolgimento di realtà scolastiche e associazioni, contribuendo a diffondere la conoscenza del linguaggio audiovisivo tra i giovani. La manifestazione, come confermato anche dalle recenti edizioni, registra una crescita costante sia nel numero di spettatori che nella varietà dei paesi rappresentati nelle selezioni ufficiali, posizionando Aosta come un polo attrattivo per cineasti emergenti e per un pubblico alla ricerca di esperienze cinematografiche di qualità.

Un aspetto cruciale è la valorizzazione delle produzioni indipendenti e delle nuove forme narrative, evidenziando il legame tra la cultura locale e una prospettiva internazionale. La collaborazione con la Film Commission Valle d’Aosta rafforza ulteriormente la capacità dell'evento di catalizzare l'attenzione del settore e di contribuire attivamente allo sviluppo produttivo del territorio.