La Tomba François di Vulci, uno dei massimi esempi dell’arte funeraria etrusca del IV secolo a.C., è stata eccezionalmente aperta al pubblico a partire dal 30 giugno 2026. Questa significativa apertura rappresenta un evento di grande rilievo per la conoscenza e la valorizzazione dell’archeologia etrusca. Il sepolcro, riscoperto nell’Ottocento, si trova nell’area archeologica di Vulci, nel territorio di Canino, in provincia di Viterbo. Contestualmente, il Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia a Roma espone il ciclo degli affreschi restaurati provenienti dalla tomba, un vero gioiello della pittura funeraria e una rara testimonianza della mitologia e della storia della civiltà etrusca.

Le iniziative, promosse dalla Direzione Regionale Musei Lazio e dal Parco Archeologico di Vulci, offrono ai visitatori una doppia opportunità: accedere alla suggestiva camera sepolcrale e ammirare da vicino i dipinti originali, staccati e sapientemente restaurati. Rendere accessibile la Tomba François, con i suoi affreschi restaurati, costituisce un momento chiave per restituire al pubblico una delle testimonianze più alte dell’arte e della storia etrusca.

Il percorso espositivo tra Vulci e Roma

La Tomba François, scavata nel tufo con una pianta articolata, è celebre per i ricchi affreschi che decoravano le sue pareti. Questi dipinti raffigurano scene di battaglia, episodi mitologici e ritratti di personaggi della famiglia Saties, i fondatori e proprietari della tomba.

In occasione della riapertura, i visitatori possono accedere in sicurezza alla struttura funeraria, la cui conservazione è stata garantita da nuovi lavori e strumenti di protezione implementati negli ultimi anni. Gli affreschi, staccati per motivi conservativi nella seconda metà dell’Ottocento, sono stati oggetto di un meticoloso restauro e ricollocati nelle sale dedicate del Museo di Villa Giulia, riconosciuto come il principale polo espositivo dell’arte etrusca a livello nazionale.

Il nuovo percorso espositivo mira a valorizzare il profondo legame tra il sito originario e il museo romano. Una selezione degli affreschi più importanti, tra cui le celebri scene della battaglia tra Etruschi e Romani e il mito di Achille e Troilo, è stata restaurata con moderne tecniche conservative, garantendo la loro fruizione per le future generazioni.

L'operazione ha visto la partecipazione delle autorità locali e regionali, a testimonianza dell'importanza di questa collaborazione tra territori e istituzioni.

Storia e importanza culturale della Tomba François

La Tomba François fu scoperta nel 1857 dall’archeologo Alexandre François. Fin dalla sua rivelazione, il sepolcro ha suscitato un vasto interesse tra studiosi e viaggiatori, grazie al suo eccezionale ciclo di pitture che rappresenta uno degli apici dell’arte funeraria etrusca. Il monumento si inserisce nella storia di Vulci, uno dei principali centri della dodecapoli etrusca, rinomata per la ricchezza delle sue necropoli e delle sue produzioni artistiche. Gli studi approfonditi sulla tomba e sulle sue decorazioni hanno fornito un contributo significativo alla comprensione del rapporto tra Etruschi e Romani nella fase conclusiva dell’autonomia etrusca e all’analisi della società aristocratica dell’epoca.

Il Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia, istituito a fine Ottocento e ospitato in una splendida villa rinascimentale a Roma, accoglie oggi una delle più ampie collezioni etrusche. Tra i suoi tesori figurano ceramiche, bronzi e capolavori provenienti proprio da Vulci, come il celebre Sarcofago degli Sposi e, naturalmente, gli affreschi della Tomba François. La sinergia tra il Parco Archeologico di Vulci, il Museo di Villa Giulia e le istituzioni museali del Lazio offre ora ad appassionati e studiosi l'opportunità di approfondire la conoscenza di una civiltà fondamentale per la storia d’Italia.