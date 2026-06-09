L’Archivio Storico Barilla, situato a Pedrignano, alle porte di Parma, si conferma un polo di eccellenza per la conservazione della memoria industriale alimentare italiana. Nel 2025 ha registrato ben seimila visitatori e vanta già novanta gruppi prenotati per il 2026, testimoniando un crescente interesse. Inaugurato nel 1987, questo spazio custodisce oltre 60.000 documenti, materiali pubblicitari e oggetti storici, ripercorrendo la storia di Barilla dalla sua fondazione nel 1877 fino a oggi. Offre una prospettiva unica sull’evoluzione della società, della pubblicità e della cultura del cibo in Italia.

Tra i suoi "tesori" più significativi spiccano le prime confezioni di pasta degli anni Venti, la celebre pubblicità dei Rigatoni diretta da Federico Fellini e i numerosi gadget del Mulino Bianco, icona popolare degli anni Ottanta.

Per garantire la conservazione ottimale del suo vasto patrimonio, l’archivio è stato recentemente equipaggiato con un innovativo sistema di scaffalature mobili su rotaia, capace di ospitare oltre 8.000 raccoglitori in soli 200 metri quadrati. A queste soluzioni si affiancano tecnologie avanzate per la prevenzione incendi e un rigoroso controllo di temperatura e umidità. L’Archivio Storico Barilla è inoltre consultabile online, grazie a un processo di digitalizzazione progressiva, e rimane pienamente accessibile a studiosi, ricercatori e appassionati.

Questi ultimi possono visitarlo di persona attraverso il programma "Porte Aperte", partecipando a visite guidate che illustrano il percorso storico dell’azienda e i suoi attuali processi produttivi. L’Archivio è un custode di materiali unici che narrano la storia del Gruppo Barilla, ma anche quella della cucina e della pubblicità italiana.

Un patrimonio documentario tra memoria d’impresa e innovazione

Il patrimonio documentario dell’Archivio Barilla si distingue per la sua straordinaria ricchezza e varietà. Offre un viaggio storico attraverso oltre 150 manifesti pubblicitari, più di 3.500 filmati televisivi e cinematografici, affiancati da decine di migliaia di documenti amministrativi, fotografie e testimonianze d’epoca.

Questa vasta collezione non solo illustra la crescita di Barilla come azienda, ma riflette anche l’evoluzione delle abitudini alimentari e della comunicazione visiva in Italia. La sede di Pedrignano funge da fulcro per un sistema articolato di valorizzazione storica, integrando la promozione della cultura industriale con attività educative mirate a scuole, istituzioni e associazioni.

L’archivio ha saputo innovare le sue modalità di narrazione grazie al podcast "È sempre domenica", lanciato nell’ottobre 2025. Attraverso dieci puntate, con la voce di Orietta Berti, il podcast ripercorre momenti significativi della storia italiana, filtrati dagli oggetti e dai documenti conservati. Questa iniziativa si inserisce in un più ampio programma di aperture e attività che, solo nell’ultimo anno, ha coinvolto attivamente gruppi scolastici, istituzioni e consumatori, tutti desiderosi di esplorare i 149 anni di tradizione Barilla.

La valorizzazione del Made in Italy e la Giornata nazionale

In occasione della Giornata nazionale del Made in Italy, celebrata dal 14 al 17 aprile 2026, l’Archivio Storico Barilla ha aperto le sue porte a pubblico e studenti, offrendo percorsi tematici dedicati alla scoperta delle tradizioni industriali italiane. Il valore dell’archivio trascende la mera conservazione documentale, manifestandosi nell’impegno costante verso l’innovazione e la responsabilità culturale, concretizzato in progetti di digitalizzazione e visite guidate specializzate. La sede di Parma si afferma così come un punto di riferimento essenziale per la cultura alimentare e manifatturiera nazionale, rafforzando il profondo legame tra Barilla, la città e il suo territorio, rinomato per la ricchezza gastronomica e la solida tradizione industriale.

Barilla, riconosciuta come la terza azienda globale nel settore alimentare per reputazione, dimostra un forte impegno nella valorizzazione della memoria d’impresa. Questo si traduce in pubblicazioni culturali e itinerari dedicati al contrasto dello spreco alimentare. Le iniziative promosse durante la Giornata nazionale del Made in Italy sottolineano il legame indissolubile tra storia industriale, cultura popolare e innovazione, creando un dialogo tra passato e futuro e offrendo nuovi spazi di fruizione pubblica per un’audience sia italiana che internazionale, composta da cittadini, studiosi e visitatori.