L'Arena di Verona ha ospitato il 5 giugno l'evento "Campioni del mondo – Italia loves Unesco", una serata speciale per celebrare il primato italiano con 61 siti patrimonio Unesco. L'iniziativa ha accolto cento delegati, giunti con l'ambasciatore Liborio Stellino da Parigi. Realizzato da Fondazione Arena di Verona con Rai Cultura e i Ministeri di Cultura, Agricoltura, Turismo, Affari Esteri e Sport, l'evento ha offerto uno spettacolo di arte e musica, trasmesso in diretta mondiale su Rai 1 dalle 21:30 e condotto da Milly Carlucci e Paolo Belli.

Il ministro del Turismo Gianmarco Mazzi, accogliendo i delegati a Verona, ha sottolineato il "grande feeling" tra Italia e Unesco, con l'obiettivo di "offrire l'emozione dell'Italia, un paese amato dai turisti internazionali".

Presenti anche il ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida, la sovrintendente della Fondazione Arena Cecilia Gasdia e l'assessora Marta Ugolini, e altri rappresentanti.

Un doppio palcoscenico tra opera e gastronomia

L'evento si è articolato su due distinti set. Quello interno all'Anfiteatro ha messo in scena celebri arie d'Opera, interpretate da cinquecento artisti tra orchestra, coro e corpo di ballo della Fondazione Arena. Protagonisti: Plácido Domingo e Serena Autieri ("Dicitencello Vuje"), Vittorio Grigolo ("’O sole mio"), Gigi D’Alessio ("’O stufato ‘nnamurato"), Sal Da Vinci ("Tu ca nun chiagne"), Serena Rossi ("Era di maggio"), Massimo Ranieri ("Te vojo bene assaje") e Patti Smith, che ha eseguito una versione sinfonica di "Because the night".

Il secondo set, allestito all'esterno, è stato animato da Paolo Belli, che ha guidato il pubblico nella preparazione di una cena popolare italiana per mille persone. La serata ha incluso il "più grande brindisi della storia in diretta televisiva", celebrando il vino italiano e la recente iscrizione della cucina italiana nel Patrimonio mondiale immateriale Unesco, rafforzando il ruolo promozionale della gastronomia.

Il valore strategico dei riconoscimenti Unesco

Durante la celebrazione, è stata promossa la candidatura della canzone napoletana classica all'inserimento tra i patrimoni Unesco. Il ministro Lollobrigida ha evidenziato come la cucina italiana sia "la prima al mondo patrimonio dell’Unesco", aggiungendosi ai successi del Paese.

Ha rimarcato che l'evento ha festeggiato la musica lirica e, contestualmente, ha lanciato la candidatura della canzone napoletana classica.

Il ministro Mazzi ha ribadito il ruolo dell'Italia come "campione del mondo della cultura", con i suoi 61 siti patrimonio. Ha sottolineato l'importanza strategica dei riconoscimenti Unesco non solo per l'orgoglio degli operatori, ma come "pilastri dell'economia italiana", capaci di generare valore economico e territoriale. Alla presentazione hanno partecipato anche il sottosegretario alla Cultura Giampiero Cannella e il direttore di Rai Cultura Fabrizio Zappi.

L'Arena di Verona, sede dell'evento, si conferma un simbolo di eccellenza culturale. Celebre anfiteatro romano, ospita da oltre un secolo il più antico festival lirico italiano, luogo iconico dell'identità culturale del Paese. L'iniziativa "Italia loves Unesco" si inserisce pienamente in questa ricca tradizione, valorizzando il profondo legame tra cultura e turismo.