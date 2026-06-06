L'Argentina è in lutto per la scomparsa di Carlos 'El Indio' Solari, icona della controcultura musicale e fondatore della leggendaria band rock 'Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota'. Solari si è spento all'età di settantasette anni, il 5 giugno 2026, dopo una lunga e coraggiosa battaglia contro il Parkinson. La notizia del suo decesso ha scatenato un'ondata di profonda commozione in tutto il Paese, portando migliaia di fan a radunarsi spontaneamente nella storica Plaza de Mayo di Buenos Aires per rendergli omaggio.

Considerato uno dei simboli della scena musicale underground argentina dagli anni Ottanta in poi, Solari ha lasciato un'impronta indelebile nella storia del rock argentino.

Sebbene fosse pressoché sconosciuto al di fuori dei confini nazionali, in Argentina la sua figura ha assunto negli anni lo status di vera e propria leggenda. Per decenni, Solari ha incarnato lo spirito di ribellione e l'indipendenza di una generazione, distinguendosi per la sua riservatezza e la distanza dal mainstream.

La sua band, i 'Redondos', ha sempre mantenuto una ferma indipendenza dai circuiti delle grandi case discografiche, riuscendo a consolidare un culto che, con il tempo, si è trasformato in un autentico fenomeno sociale. Questa scelta ha permesso al gruppo di sviluppare una vasta e fedele comunità di seguaci, nonostante una diffusione discografica limitata. Le loro performance dal vivo erano molto più che semplici concerti: si trasformavano in eventi di enorme aggregazione collettiva, capaci di mobilitare folle immense.

L'eredità musicale e l'impatto generazionale

Carlos Solari è stato la voce potente e carismatica di una generazione che trovava nella musica un atto di protesta e un'espressione di libertà. I 'Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota', con la loro produzione artistica, hanno contribuito in modo significativo a definire i tratti distintivi del rock argentino. La band era nota per i suoi testi enigmatici e le sonorità uniche, influenzate sia dal rock internazionale sia dalle peculiarità culturali locali.

Un aspetto distintivo della band era la sua capacità di creare un legame profondo con il pubblico attraverso il passaparola, evitando le tradizionali strategie di marketing musicale. Questo approccio ha rafforzato il senso di appartenenza e l'identificazione dei fan con la proposta artistica dei 'Redondos'.

L'ultimo saluto nella Plaza de Mayo evoca i momenti storici della band, sottolineando come la figura di Solari e la sua musica siano diventati un riferimento generazionale, non solo per i temi affrontati ma anche per il modo di concepire la musica come espressione di totale indipendenza artistica.

I numeri di un fenomeno: concerti e folle oceaniche

La storia dei 'Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota', fondata nei primi anni Ottanta, è costellata di successi che hanno consolidato il loro mito. Nel 2000, la formazione raggiunse uno degli apici della propria fama, riunendo l'impressionante cifra di centocinquantamila spettatori in due concerti storici tenutisi allo stadio River Plate. Questi eventi sono diventati tappe fondamentali nella storia musicale argentina, segnando profondamente una generazione di appassionati.

Ancora più straordinario fu l'ultimo concerto solista di 'El Indio' Solari, tenutosi nel 2017 a Olavarría. Questo evento ha radunato un'affluenza senza precedenti, con oltre cinquecentomila persone presenti, rendendolo una delle più grandi adunanze musicali mai registrate in Argentina. Questi numeri testimoniano il rapporto speciale e indissolubile che l'artista ha saputo instaurare con il suo pubblico. La morte di Solari, pur arrivando dopo anni segnati dalla malattia, lascia un'eredità creativa di inestimabile valore per il panorama artistico e sociale argentino, continuando a ispirare nuove generazioni di musicisti e amanti del rock latinoamericano.