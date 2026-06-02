Il 2 giugno 2026, nella suggestiva cornice di Piazza del Quirinale a Roma, si è svolto lo spettacolo “I volti della Repubblica. 80 anni dal referendum”. Durante l'evento, la campionessa di pattinaggio Arianna Fontana ha compiuto un gesto di grande significato, consegnando personalmente una sua medaglia olimpica al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. La cerimonia, che ha visto la partecipazione delle più alte cariche istituzionali, ha rappresentato un momento culminante delle celebrazioni per l'ottantesimo anniversario della Repubblica italiana.

Il gesto di Fontana, già plurimedagliata ai Giochi Olimpici, si inserisce in una tradizione sportiva di omaggio a figure importanti. La campionessa ha motivato la sua scelta con queste parole: “Alle Olimpiadi avevamo l’occasione di regalare una medaglia alle persone che ritenevamo importanti e la sua telefonata dopo la prima medaglia mi ha dato ancora più energia e più forza per continuare a portare alto il tricolore”. Il Presidente Mattarella ha accolto il dono con visibile gratitudine, affermando: “La ringrazio molto, mi rende realmente partecipe”. Questo scambio ha sottolineato il profondo legame tra il mondo delle istituzioni e quello dello sport di alto livello.

Protagonisti in Piazza del Quirinale

Lo spettacolo “I volti della Repubblica”, trasmesso in diretta su Rai 1, ha concluso la due giorni di celebrazioni per la nascita della Repubblica, offrendo un'immagine corale della società italiana. Sul palco si sono alternati numerosi protagonisti delle arti e dello sport. Tra gli artisti presenti figuravano nomi come Roberto Bolle, Annalisa, Luca Barbarossa, Cecilia Bartoli, Gianni Morandi e Giuliano Sangiorgi. Il mondo della recitazione è stato rappresentato da attori del calibro di Cesare Bocci, Cristiana Capotondi, Paola Cortellesi, Carolina Crescentini, Marta Gastini, Flavio Insinna, Massimo Popolizio, Carlo Verdone e Luca Zingaretti. Hanno partecipato anche grandi nomi dello sport italiano, tra cui Giuseppe Bergomi, Federica Brignone, Alessandro Del Piero, Abdon Pamich e Bebe Vio, affiancati dai musicisti Paolo Fresu e Danilo Rea.

La serata ha voluto rendere omaggio alla storia e ai valori condivisi dell’Italia repubblicana.

Il valore simbolico del gesto di Fontana

La donazione della medaglia da parte di Arianna Fontana, una delle sportive italiane più decorate in ambito olimpico, assume un significato simbolico di grande rilevanza. Il gesto, che riprende una consolidata tradizione delle competizioni internazionali, evidenzia la riconoscenza verso le istituzioni che spesso supportano il percorso sportivo degli atleti. Il riferimento della pattinatrice alla telefonata ricevuta dal Presidente Mattarella dopo il suo primo podio olimpico mette in luce il legame tra la rappresentanza istituzionale e l'impegno personale. Le celebrazioni in Piazza del Quirinale, con il coinvolgimento di cittadini, artisti, sportivi e istituzioni, ribadiscono la centralità della memoria storica e della coesione nazionale nelle manifestazioni pubbliche italiane.