La cantante lucana Arisa ha annunciato un concerto gratuito a Potenza per la terapia di una ragazza. L'iniziativa è stata comunicata la sera del 2 giugno 2026 dal palco del Teatro Stabile di Potenza, durante il conferimento dell'onorificenza di Cavaliere della Repubblica dal prefetto Michele Campanaro.

Durante l'evento per la Festa della Repubblica, Arisa si è rivolta al prefetto Campanaro e al sindaco Vincenzo Telesca: "Canterò gratis allo stadio Viviani di Potenza. Metteremo un biglietto simbolico e con l'incasso aiuteremo questa ragazza che ha bisogno di noi.

Chiamatemi per comunicarmi la data". Ha salutato la ragazza e i suoi familiari, esprimendo il suo sostegno. Il ricavato sarà devoluto alle cure.

La cerimonia e il legame con la Basilicata

Centinaia di cittadini hanno celebrato Arisa al Teatro Stabile di Potenza. L'artista, cresciuta a Pignola, ha eseguito due brani, applauditi. L'onorificenza di Cavaliere della Repubblica ha rafforzato il suo legame con la terra d'origine.

Il 2 giugno 2026, Festa della Repubblica, la prefettura di Potenza ha promosso altre iniziative, tra cui gli ottanta anni dal voto alle donne. Il suo impegno ha dato visibilità a una causa solidale e rafforzato la responsabilità civica.

Carriera e riconoscimenti

Arisa, pseudonimo di Rosalba Pippa, nata a Genova, cresciuta a Pignola (Potenza).

La sua carriera è iniziata nel 2009 con la vittoria al Festival di Sanremo ("Nuove proposte"). Ha ottenuto riconoscimenti e si è distinta per progetti sociali.

Il titolo di Cavaliere della Repubblica, conferito su indicazione del Presidente Sergio Mattarella, è tra i più prestigiosi riconoscimenti. L'evento alla prefettura, parte delle celebrazioni del 2 giugno, ha evidenziato Arisa come artista e cittadina impegnata socialmente e culturalmente.