L'Ospedale Gemelli di Roma ha inaugurato oggi, 10 giugno 2026, un'iniziativa significativa volta a migliorare l'ambiente di cura nei reparti di Neonatologia. I medici Roberto Gandolfi e Guido Brunetti hanno realizzato e donato una serie di opere d'arte, pensate per portare serenità e supporto psicologico ai neonati ricoverati e alle loro famiglie. Questo progetto, che coinvolge sia la Terapia Intensiva Neonatale che la Neonatologia, nasce dalla volontà dei due professionisti di unire la loro competenza medica alla passione per l'arte, creando spazi che favoriscano il benessere generale.

Le opere, concepite specificamente per gli ambienti di cura, mirano a infondere serenità, calore e speranza. Gandolfi ha sottolineato come “l'arte possa trasformare le emozioni difficili, aiutando ad affrontare meglio i momenti complicati che, spesso, le famiglie vivono in questi reparti”. Brunetti ha aggiunto che l'iniziativa è il frutto di un'esperienza diretta e quotidiana, evidenziando l'importanza di un ambiente positivo per facilitare la relazione tra personale medico, bambini e genitori, un aspetto cruciale nell'umanizzazione delle cure.

L'Arte come Strumento Terapeutico e di Supporto

L'integrazione artistica nelle Unità Operative di Terapia Intensiva Neonatale e Neonatologia del Gemelli rappresenta un esempio concreto di come l'arte possa essere parte integrante del percorso di cura.

Le immagini colorate e rassicuranti, esposte alle pareti, sono studiate per ridurre stati d'ansia e di stress sia nei piccoli pazienti sia nei loro familiari. Contribuiscono a trasformare lo spazio ospedaliero, rendendolo meno sterile e più sensibile alle esigenze emotive degli ospiti. Questo progetto si inserisce in una tendenza crescente nelle strutture sanitarie, che promuovono attivamente iniziative per migliorare la qualità della permanenza in ospedale attraverso l'ambiente.

Le creazioni di Gandolfi e Brunetti riflettono una profonda riflessione su come la creatività possa diventare uno strumento di supporto pratico e psicologico. La presenza di composizioni artistiche nei reparti introduce un elemento fondamentale di umanizzazione, particolarmente prezioso in luoghi di degenza dove si affrontano momenti di forte vulnerabilità, come la nascita prematura.

I medici sono convinti che un ambiente visivo curato possa divenire parte integrante delle terapie, offrendo un sostegno, anche silenzioso, a chi si trova ad affrontare percorsi complessi e delicati.

L'Impegno del Gemelli per l'Umanizzazione delle Cure

L'Ospedale Gemelli di Roma, riconosciuto come uno dei principali poli ospedalieri italiani, si distingue per la sua eccellenza clinica e per la costante attenzione all'umanizzazione dei luoghi di cura. La sua vasta area dedicata alla neonatologia e alla terapia intensiva neonatale è dotata di strumentazioni all'avanguardia e offre servizi di assistenza multidisciplinare. L'iniziativa di arricchire i reparti con opere d'arte si allinea perfettamente con l'impegno più ampio dell'ospedale a garantire non solo elevati standard medici, ma anche un contesto accogliente e sostenibile per i bambini e le loro famiglie.

Negli ultimi anni, il Gemelli ha promosso numerosi progetti volti a migliorare l'ambiente di accoglienza, coinvolgendo attivamente artisti, personale sanitario e associazioni di genitori. L'obiettivo primario è sempre quello di offrire un supporto completo al benessere globale dei piccoli pazienti, valorizzando sia la cura della mente che quella del corpo. Progetti come quello di Gandolfi e Brunetti rafforzano il messaggio che la dimensione estetica e relazionale degli spazi ospedalieri non è un semplice complemento, ma può e deve essere considerata una parte integrante della strategia di cura e prevenzione, specialmente nei reparti più sensibili come la neonatologia.