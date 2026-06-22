Il nuovo film di Luca Guadagnino, intitolato Artificial e incentrato sui giganti dell'intelligenza artificiale, sta incontrando significative difficoltà nella ricerca di un distributore. Dopo il ritiro di Amazon MGM dal progetto, anche importanti realtà come Netflix, Focus Features (parte del gruppo Warner) e Clockwork Productions di A24 hanno rifiutato di distribuire la pellicola, attualmente in fase di post-produzione. L’opera, che vede Andrew Garfield interpretare Sam Altman, CEO di OpenAI, è stata recentemente presentata in anteprima a potenziali acquirenti.

Al momento, le piattaforme Mubi e, con maggiori incertezze, Neon, sembrano le uniche interessate alla possibile acquisizione dei diritti.

Lo sviluppo di Artificial aveva rappresentato un investimento considerevole per Amazon MGM, che ne aveva programmato l’uscita per l’inizio del 2027. Tuttavia, la società ha deciso di abbandonare il film pochi mesi dopo aver annunciato una partnership pluriennale da 50 miliardi di dollari con OpenAI. Questa decisione è legata a motivi di cautela, dovuti sia ai contenuti della pellicola sia ai crescenti legami tra le aziende del settore tecnologico e dell'intelligenza artificiale. Il film, che descrive Altman come un “mitomane compulsivo” e presenta Elon Musk (interpretato da Ike Barinholtz) come un “personaggio particolarmente sgradevole”, ha suscitato perplessità tra diversi studios.

Trama e protagonisti di Artificial

Diretto da Luca Guadagnino, già apprezzato per opere come Chiamami col tuo nome, e scritto da Simon Rich, Artificial si concentra sulla figura di Sam Altman e sulle dinamiche interne di OpenAI. La trama ripercorre in particolare le vicende del biennio 2023-2024, caratterizzato da licenziamenti e successive riconferme al vertice dell'azienda. Il film, basato sulla sceneggiatura, narra anche la trasformazione di OpenAI da organizzazione non-profit a potenza economica, con Altman ritratto come “uno dei più manipolativi al mondo”. Il cast include Andrew Garfield nel ruolo di Altman, Yura Borisov come Ilya Sutskever, e altri interpreti di spicco quali Jason Schwartzman, Mark Rylance, Zosia Mamet e Ike Barinholtz nel ruolo di Elon Musk.

La scelta degli attori e le forti caratterizzazioni dei personaggi principali hanno generato notevole attenzione, ma anche alcune resistenze, tra i possibili acquirenti. La distribuzione internazionale potrebbe trovare una soluzione in Mubi, piattaforma riconosciuta per la sua curatela di cinema d'autore indipendente, che in passato ha già distribuito il precedente film di Guadagnino, Queer.

Il ritiro di Amazon MGM e le prospettive di distribuzione

Amazon MGM, che aveva inizialmente sviluppato Artificial e ne aveva pianificato la diffusione per il 2027, ha abbandonato il progetto dopo aver rafforzato i propri legami economici con OpenAI attraverso una partnership da 50 miliardi di dollari. La decisione è stata motivata da un conflitto d’interessi, data la crescente integrazione dei servizi Amazon nelle attività di OpenAI e lo sviluppo di specifici progetti di cloud computing per l’intelligenza artificiale.

Nel contesto della produzione e distribuzione cinematografica, la posizione di Amazon era ulteriormente delicata, anche in considerazione delle relazioni personali e finanziarie di investitori come Josh Kushner, membro del consiglio di amministrazione di OpenAI e tra i principali sostenitori di A24.

Le principali piattaforme tradizionali, tra cui Netflix e Focus Features, si sono quindi allontanate dal progetto. Tuttavia, il modello di Mubi offre un’alternativa concreta: la piattaforma si distingue per la sua attenzione al cinema d’autore e alle produzioni indipendenti, come già dimostrato con Queer di Guadagnino, interpretato da Daniel Craig. La possibilità che Neon, attiva nella distribuzione di titoli di richiamo internazionale, si unisca all’operazione rimane invece ancora da confermare.

La situazione della distribuzione è in continua evoluzione e al momento non sono disponibili ulteriori dettagli su una possibile data di uscita o sulle strategie distributive definitive.