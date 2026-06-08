La serata televisiva di domenica 7 giugno ha delineato un quadro chiaro delle preferenze del pubblico italiano, con lo sport e l'approfondimento culturale che hanno dominato la scena degli ascolti. La finale del Roland Garros, che ha visto confrontarsi Cobolli e Zverev, ha catturato un vasto pubblico nel pomeriggio, mentre il programma Linea Verde Italia su Rai1 ha registrato un successo notevole. Anche la prima serata è stata segnata da un evento sportivo di rilievo, l'amichevole di calcio Grecia-Italia, che ha consolidato la leadership di Rai1.

Il successo pomeridiano tra tennis e natura

Il pomeriggio televisivo è stato indubbiamente appannaggio di contenuti di forte richiamo. La finale del Roland Garros, un evento tennistico di grande prestigio che ha messo di fronte Cobolli e Zverev, ha tenuto incollati allo schermo 2.605.000 spettatori, raggiungendo un significativo share del 22%. Questo importante appuntamento sportivo ha mantenuto un elevato interesse per diverse ore, tra le 15:10 e le 20:12, dimostrando la forte attrattiva del tennis. Contemporaneamente, Linea Verde Italia su Rai1 ha ottenuto un risultato eccezionale, superando persino l'ascolto del Tg5 delle 13. Il programma di approfondimento ha totalizzato 3.052.000 spettatori, con un impressionante 26,9% di share, evidenziando la crescente preferenza del pubblico per i contenuti legati al territorio e alla cultura.

Prime time: il calcio vince sulla fiction

In prima serata, la tendenza si è confermata con la netta affermazione dell'evento sportivo. L'amichevole di calcio Grecia-Italia, trasmessa su Rai1, ha conquistato il pubblico con 3.726.000 spettatori e un solido 22,7% di share, posizionandosi come il programma più visto della serata. Canale 5 ha offerto come principale alternativa la serie Racconto di una Notte, che ha raccolto 1.848.000 spettatori, registrando un 14,9% di share. Sebbene abbia rappresentato la seconda scelta, il distacco dal leader è stato significativo.

Altri canali hanno proposto un'offerta variegata, con risultati più contenuti. Su Italia 1, il film Il ricco, il povero e il maggiordomo ha totalizzato 1.103.000 spettatori, pari al 7,3% di share.

Rai3 con il programma di inchiesta PresaDiretta ha raggiunto 894.000 spettatori e il 5,4% di share. Su Rete4, il classico film Guardia del corpo ha ottenuto 722.000 spettatori, con il 5,2% di share. Rai2 ha trasmesso la serie The Rookie, che ha interessato 699.000 spettatori, pari al 4,2% di share. Tra le reti minori, la replica de La Corrida sul Nove ha raccolto 524.000 spettatori e il 5,1% di share. Il film Jumanji – Benvenuti nella giungla su Tv8 ha avuto 389.000 spettatori (2,4% di share), mentre il documentario D‑Day – I Nastri Ritrovati su La7 ha totalizzato 189.000 spettatori, con l'1,8% di share.

L'analisi complessiva degli ascolti TV di domenica 7 giugno evidenzia una chiara e marcata preferenza del pubblico per gli eventi sportivi in diretta e i programmi di approfondimento culturale e informativo.

Questi generi hanno dimostrato una capacità superiore di coinvolgere e fidelizzare gli spettatori, superando nettamente le tradizionali proposte di fiction e film in prima serata. Questo trend suggerisce un'evoluzione nelle abitudini di visione, con una crescente ricerca di contenuti che offrano emozioni in tempo reale o approfondimenti tematici.