Una significativa scoperta è stata annunciata presso la Basilica Superiore di San Francesco ad Assisi: nell’affresco della Maestà, opera del celebre Cimabue, è stata individuata la parola "Ytalia". Questo importante ritrovamento, emerso durante i lavori di ricerca e tutela delle decorazioni pittoriche della chiesa, è stato condotto da padre Fortunato, Rettore della Basilica. Gli studiosi hanno rilevato il termine "Ytalia" accanto agli evangelisti raffigurati nell’opera, una scelta iconografica che, come sottolineato, rivela come già nel Duecento la nozione di Italia fosse percepita come un’entità spirituale e culturale, riconosciuta nel contesto cristiano.

L’affresco, attribuito a Cimabue e realizzato tra il 1288 e il 1292, si colloca nella fascia inferiore della controfacciata della basilica e raffigura la Madonna col Bambino in trono, circondata da angeli e santi. L’iscrizione "Ytalia" emerge con chiarezza, documentando una delle più antiche attestazioni scritte del termine riferito al territorio e alla cultura italiana. Questa scoperta, come evidenziato, testimonia il ruolo fondamentale della basilica come custode della memoria storica italiana.

Contesto storico e valore culturale

La Basilica di San Francesco ad Assisi rappresenta un fulcro spirituale e artistico di primaria importanza in Italia, ospitando un ciclo pittorico tra i più significativi d’Europa.

Cimabue, figura cardinale dell’arte medievale, realizzò qui alcuni dei suoi capolavori, con affreschi commissionati negli ultimi anni del XIII secolo per decorare la parte superiore. La presenza della parola "Ytalia" in un contesto di tale rilevanza assume un duplice significato: da un lato, attesta l’evoluzione linguistica e storica della denominazione della Penisola; dall’altro, ribadisce il ruolo di Assisi quale crocevia di culture e pensieri nel Medioevo.

L’analisi di questa iscrizione trascende l’aspetto puramente filologico. Dal punto di vista iconografico, la vicinanza del termine agli evangelisti suggerisce l’idea di una missione universale per l’Italia emergente, inserita nel vasto panorama del cristianesimo europeo.

Questi studi recenti si inseriscono in una consolidata tradizione di ricerca sulla basilica, ampliando la comprensione non solo delle sue decorazioni, ma anche del linguaggio espressivo degli artisti medievali.

L’opera di Cimabue e la rilevanza della Basilica

L’affresco della Maestà, opera attribuita a Cimabue, costituisce un momento cruciale nella storia della pittura italiana. L’artista, riconosciuto come figura centrale nel rinnovamento della pittura occidentale, introdusse nella basilica uno stile innovativo che superò il rigore bizantino, anticipando la stagione umanistica. La Basilica Superiore di Assisi, riconosciuta patrimonio mondiale dell’UNESCO dal 2000, accoglie un complesso di opere di inestimabile valore artistico e complessità.

I continui interventi di restauro e studio, culminati nella scoperta della parola "Ytalia", evidenziano la costante dedizione alla salvaguardia e alla valorizzazione di questo patrimonio.

Edificata nel 1253, la basilica ha avuto un ruolo preminente nella storia religiosa e artistica italiana. Oltre a Cimabue, maestri del calibro di Giotto, Simone Martini e Pietro Lorenzetti hanno arricchito Assisi con cicli pittorici che narrano momenti fondamentali della vita di San Francesco e della spiritualità francescana. Questa recente scoperta, ora accessibile alla comunità scientifica e ai visitatori, offre ulteriori prospettive per comprendere la genesi dell’identità italiana e l’influenza dell’arte figurativa come veicolo di messaggi universali.