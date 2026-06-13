Il mese di giugno segna l’avvio della stagione turistica estiva in Italia. Si prevedono oltre 27,2 milioni di presenze turistiche italiane nella Penisola, con una crescita dello 0,9% rispetto a giugno 2025. Gli arrivi domestici nelle strutture ricettive – che includono alberghi, esercizi extralberghieri e alloggi per affitti brevi – dovrebbero sfiorare gli 8 milioni, registrando un aumento dello 0,6% sull’anno precedente. È la domanda italiana a sostenere con maggiore decisione l’inizio della stagione delle vacanze estive.

A questa si aggiunge la componente internazionale, per la quale sono previste circa 39,8 milioni di presenze, in lieve aumento dello 0,2%.

Gli arrivi dei turisti stranieri supereranno di poco gli 11 milioni, sebbene con un leggero calo dello 0,2%. Complessivamente, nel mese di giugno, il movimento turistico dovrebbe raggiungere oltre 19 milioni di arrivi e circa 67,1 milioni di presenze totali, con incrementi rispettivamente dello 0,2% e dello 0,5% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. La domanda straniera continuerà a rappresentare la quota maggioritaria dei pernottamenti, con il 59,3% del totale, mentre quella italiana si attesterà al 40,7%.

Monitoraggio del turismo in Italia: strutture ricettive e flussi turistici

Le strutture ricettive nazionali – dagli alberghi alle soluzioni extralberghiere e agli affitti brevi – sono il fulcro della misurazione del movimento turistico del Paese.

La crescita degli arrivi domestici è legata anche all’offerta poliedrica e diffusa, capace di attrarre sia le famiglie italiane sia il turismo locale nei centri minori. L’Italia si conferma in grado di intercettare sia la domanda interna che quella internazionale, con l’avvio della stagione turistica caratterizzato dall’aumento dei flussi, sia da parte degli italiani che, seppur in misura minore, dagli stranieri.

La componente internazionale rimane prevalente per il mese di giugno, mantenendo un ruolo chiave nell’equilibrio dei pernottamenti e nell’indotto economico legato al turismo. La lieve crescita degli arrivi e delle presenze rispetto al 2025 rafforza la percezione di una ripartenza graduale e costante verso i livelli pre-pandemici.

Numeri e contesto del turismo italiano: analisi e prospettive

Il sistema turistico italiano si distingue per la sua capacità di attrarre sia visitatori italiani che stranieri, confermando la sua ricchezza e varietà territoriale. Le proiezioni per il mese di giugno, con oltre 27,2 milioni di presenze interne, quasi 40 milioni di presenze internazionali e più di 67 milioni di presenze totali, evidenziano la dimensione significativa e le potenzialità del settore. Il contesto è di lieve crescita e interessa tutte le categorie ricettive e i principali bacini turistici della Penisola. In particolare, la domanda italiana si dimostra dinamica e rappresenta una delle spinte fondamentali alla tenuta e alla ripresa del comparto.

Il ruolo della domanda straniera resta determinante per numerose destinazioni italiane, specialmente quelle ad alta vocazione internazionale. La sinergia tra la componente interna e quella internazionale costituisce un fattore di equilibrio e resilienza, essenziale per sostenere la competitività del turismo italiano nelle stagioni future.