Un’asta record ha svelato il lato più intimo e segreto di Lucio Battisti, superando ogni aspettativa e raggiungendo il miglior risultato mai registrato in Italia per la vendita di memorabilia del cantautore. L’evento, organizzato da Finarte a Roma lo scorso 26 giugno, ha totalizzato oltre 200.000 euro di aggiudicazioni, incluse le commissioni. Al centro dell’interesse mediatico e dei collezionisti si è posto un nucleo di lettere giovanili autografe che Battisti scrisse alla madre Dea negli anni Sessanta. Questi preziosi documenti, redatti da Milano, Trani, Torino e persino dall’Olanda durante i primi spostamenti del giovane musicista con le sue formazioni iniziali, erano accompagnati da appunti, testi di canzoni, disegni e schizzi.

Hanno offerto un racconto autentico e commovente degli esordi dell’artista, tra pensioni da 800 lire a notte, viaggi in macchina e le prime esperienze di scrittura, delineando un ritratto inedito del ragazzo agli albori della sua straordinaria avventura artistica.

Il trionfo dei quadri inediti e delle lettere

L’interesse per le lettere giovanili di Battisti si è tradotto in rilanci serratissimi in sala, che hanno moltiplicato più volte le stime di partenza. Il lotto più conteso è arrivato a quasi 8.990 euro, mentre l’insieme dei lotti di corrispondenza ha complessivamente superato i 35.000 euro. Tuttavia, la vera sorpresa dell’asta è emersa dal volto meno conosciuto di Battisti: quello di pittore.

Le sue opere pittoriche si sono rivelate le vere protagoniste delle aggiudicazioni. Il top lot dell’intera vendita è stato il dipinto su tela “La canzone della terra” del 1971, aggiudicato per l’impressionante cifra di 24.130 euro, a fronte di una stima iniziale di 8.000-10.000 euro. Realizzato sul retro di un arazzo, quest’opera raffigura una sorta di cartina geografica vista dall’alto, una visione panteistica e un ideale abbraccio della natura. Rimasta per anni appesa in casa dei genitori del cantautore, era stata esposta nel 2011 all’Auditorium Parco della Musica di Roma. Anche gli altri oli della serie hanno trovato nuovi collezionisti: “La macchina del tempo” del 1974, dipinto su cassette della frutta riassemblate, è stato venduto per 8.255 euro; “Respirando” del 1976 per 6.350 euro; “Sognando e risognando” del 1971 per 5.715 euro; e “Prigioniero del mondo” del 1968 per 4.445 euro.

Non solo Battisti: cimeli musicali e sportivi da record

L’asta ha offerto una panoramica unica su oggetti che raccontano la storia della musica, dello sport e della cultura italiana attraverso i loro protagonisti, andando oltre il solo Battisti. A chiudere la sezione musicale, un altro grande nome della canzone italiana, Lucio Dalla, ha visto il suo manoscritto originale di “Canzone”, uno dei suoi brani più amati, raggiungere i 7.620 euro. A renderlo particolarmente interessante è stata una significativa variante testuale, poi smussata nella versione definitiva del 1996. Brillante è stato anche il risultato dei cimeli sportivi e automobilistici. In testa si è posizionata la torcia della VII edizione dei Giochi Olimpici Invernali di Cortina 1956, venduta a 15.240 euro, seguita dai due trofei della XXIV e ultima Mille Miglia di velocità appartenuti al pilota Giorgio Scarlatti: il Trofeo Mazzotti a 10.795 euro e il Trofeo Shell venduto a 5.080 euro.

Buoni risultati sono stati registrati anche per altre torce olimpiche – Roma 1960 (4.826 euro) e Londra 1948 (3.048 euro) – e per l’eccezionale cimelio calcistico donato a Diego Armando Maradona dai compagni Javier Zanetti e Juan Sebastián Verón, aggiudicato per 3.048 euro.