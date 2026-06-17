L'asta dei cimeli di Diane Keaton ha generato un incasso di 4,2 milioni di dollari, riscuotendo un notevole successo internazionale. L'evento, tenutosi il 16 giugno 2026 presso la sede di Bonhams a New York, ha richiamato collezionisti e appassionati da tutto il mondo.

La ricca collezione includeva abiti iconici, cappelli, copioni autografati, fotografie e oggetti di scena da film come "Annie Hall" e "Il Padrino". Tra i pezzi di spicco, il famoso cappello e la giacca di tweed di "Annie Hall", oltre a un copione originale de "Il Padrino" firmato dall'attrice.

Molti oggetti hanno superato le stime iniziali, con la vendita che ha offerto oltre cento lotti, ciascuno con una significativa storia personale o cinematografica.

Diane Keaton: cimeli tra cinema e storia personale

Questi cimeli non solo ripercorrono la carriera di Diane Keaton, vincitrice dell'Oscar come migliore attrice per "Io e Annie" nel 1978, ma raccontano anche una parte significativa della storia del cinema americano. Gli oggetti evocano collaborazioni con registi come Woody Allen e Francis Ford Coppola, testimoniando personaggi che hanno segnato l'immaginario collettivo. Il cappello di feltro, simbolo dello stile di Keaton in "Annie Hall", è stato battuto per una cifra record, confermando l'interesse per i momenti iconici di Hollywood.

L'evento ha coinvolto una platea internazionale, presente e online. La vendita ha permesso di condividere la straordinaria carriera dell'artista e di far sì che i suoi ricordi entrino a far parte di nuove storie.

Bonhams a New York: il valore delle aste cinematografiche

Bonhams, primaria casa d'asta internazionale dal 1793 con sedi globali, è stata scelta per i cimeli di Diane Keaton. Questa selezione evidenzia il prestigio e l'affidabilità dell'istituzione nelle aste di arte, spettacolo e cinema. Bonhams ha storicamente valorizzato la memoria di artisti e la storia dell'industria cinematografica attraverso vendite di cimeli di figure di spicco.

Le aste di memorabilia cinematografica sono un segmento in crescita nel mercato internazionale, rivelando tesori per collezionisti e musei. L'asta dei cimeli di Diane Keaton è tra le recenti operazioni di alto profilo di Bonhams, confermando il valore culturale e collezionistico degli oggetti che hanno fatto la storia del grande schermo.