Il Teatro Augusteo di Napoli, sotto la direzione di Giuseppe e Roberta Caccavale, ha svelato il ricco cartellone della stagione teatrale 2026-2027. L'apertura sarà affidata alla celebre commedia musicale “Aggiungi un posto a tavola” di Garinei e Giovannini, con Giovanni Scifoni e Lorella Cuccarini come special guest. Lo spettacolo è in programma da venerdì 6 a domenica 15 novembre, annunciato in concomitanza con il lancio della campagna abbonamenti.

La nuova stagione si preannuncia ricca e variegata, con un totale di undici spettacoli tra commedie musicali, commedie di prosa e opere di tradizione.

Agli abbonati sarà dedicato un omaggio speciale: “Bentornata Piedigrotta”, ideato e diretto da Leonardo Ippolito, in scena dal 25 al 27 settembre. Questa fantasia musicale ripercorre storia, miti e canzoni della tradizione partenopea.

Gli appuntamenti principali della stagione 2026-2027

Il programma prosegue con produzioni di grande richiamo. Da venerdì 20 a domenica 29 novembre, il palco dell'Augusteo ospiterà “La valigia sul letto”, commedia di Eduardo Tartaglia, che ne sarà anche interprete al fianco di Veronica Mazza. Gli abbonati potranno scegliere tra due spettacoli opzionali, tra cui il richiestissimo ritorno di “C’era una volta… Scugnizzi”, scritto e diretto da Claudio Mattone, in scena da venerdì 18 dicembre a domenica 10 gennaio.

Il nuovo anno si aprirà con “L’esorcismo di Don Tonino”, il nuovo spettacolo di Carlo Buccirosso, che ne cura anche la regia, in programma dal 15 gennaio. Dal 5 febbraio, Gianfranco Gallo sarà protagonista di “Un turco per forza”, rilettura di “Nu turco napolitano” di Eduardo Scarpetta, con regia e drammaturgia di Gallo stesso. Dal 26 febbraio, il pubblico assisterà al nuovo spettacolo di Serena Autieri, mentre dal 12 marzo Peppe Iodice presenterà “Il solito napoletano”, un viaggio comico diretto da Francesco Mastandrea.

La primavera vedrà in scena grandi classici e nuove produzioni. Dal 31 marzo, l'Augusteo proporrà “Cantando sotto la pioggia”, con Lorenzo Grilli e la partecipazione di Martina Stella, coreografie di Luciano Cannito.

Dal 16 aprile, la Nuova Compagnia Politeama porterà in scena “’O scarfalietto” di Eduardo Scarpetta. La stagione 2026-2027 si concluderà con “Chiacchiere e distintivo”, lo spettacolo di Paolo Caiazzo e Ciro Ceruti, con Caiazzo anche regista, in programma dal 30 aprile.

La missione del Teatro Augusteo: tradizione e innovazione

Il Teatro Augusteo ribadisce la sua consolidata linea narrativa, proponendo titoli legati alla storia artistica e culturale di Napoli e dello spettacolo italiano. L'offerta si arricchisce con nuove energie e giovani talenti, per preservare la tradizione teatrale e offrire un prodotto attuale. La proposta coniuga qualità artistica, intrattenimento e rispetto della tradizione, mirando a una ricca esperienza teatrale e ad ampliare la platea.

Situato nel cuore di Napoli, il Teatro Augusteo si conferma uno dei principali poli culturali della città, cruciale nella promozione dello spettacolo dal vivo. La sua programmazione valorizza il patrimonio della tradizione partenopea e le innovative tendenze del teatro italiano, consolidando la sua posizione di riferimento culturale.