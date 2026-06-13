A quasi quarant’anni dalla realizzazione di “Mery per sempre”, film simbolo del cinema italiano anni Ottanta, l’attrice Aurora Quattrocchi e il regista Marco Risi si sono incontrati al Cinema Troisi di Roma. L’occasione è stata una proiezione che ha visto la partecipazione di Quattrocchi e Risi. Questa reunion celebra un film che ha segnato l’immaginario collettivo, affrontando temi sociali dell’epoca.

Uscito nel 1989 e girato tra Sicilia e altre location, il film divenne riferimento per le difficoltà giovanili. Aurora Quattrocchi ha ricordato l’importanza di lavorare con Marco Risi.

Risi ha sottolineato la dimensione corale e sociale del film, rimarcando come il lavoro conservi valore e potenza emotiva. La serata si è svolta al Cinema Troisi.

Il significato e l’impatto di “Mery per sempre”

“Mery per sempre” è un capolavoro sociale del cinema italiano. Diretto da Marco Risi, si distingue per narrazione intensa e rappresentazione veritiera del disagio giovanile nel Sud Italia degli anni Ottanta. Il film racconta la vicenda di adolescenti detenuti a Palermo, concentrandosi su difficoltà, sogni e ribellioni di una generazione ai margini. Riscosse grande successo, divenendo esempio di cinema impegnato e radicato nella realtà.

L’opera ha influenzato la percezione del pubblico verso temi come emarginazione, legalità e riscatto personale, spesso esclusi dal mainstream cinematografico dell’epoca.

L’interpretazione di Aurora Quattrocchi fu tra i punti di forza del cast, rendendo realistico il racconto delle storie di giovani esclusi.

Il Cinema Troisi: storia e ruolo nella capitale

Il Cinema Troisi di Roma è oggi spazio vitale per la promozione della cultura cinematografica. Sorto negli anni Sessanta, è stato recuperato e rilanciato, puntando su programmazione attenta al cinema d’autore italiano e internazionale. La sala, che omaggia l’attore e regista, è divenuta luogo di incontro per presentazioni, retrospettive e formazione.

Ospitare una serata dedicata a “Mery per sempre” conferma l’attenzione del Cinema Troisi verso temi sociali e memoria storica del cinema italiano. L’incontro tra Aurora Quattrocchi e Marco Risi, a quasi quattro decenni dal film, restituisce valore al percorso degli artisti e alla funzione civile della sala cinematografica.