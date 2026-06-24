I Musei Vaticani hanno avviato un imponente restauro quinquennale della Loggia di Raffaello, situata al secondo piano del Palazzo Apostolico e affacciata sul cortile di San Damaso. Si tratta del primo intervento di tale portata in oltre cinquecento anni dalla sua decorazione. Il progetto, del valore di 5,5 milioni di dollari, è reso possibile grazie al contributo di importanti fondazioni internazionali: il World Monuments Fund, la Stephen A. Schwarzman Foundation e i Patrons of the Arts in the Vatican Museums. Un team di venti restauratori del Laboratorio Restauro Dipinti e Materiali Lignei dei Musei Vaticani, sotto la direzione di Paolo Violini, è impegnato a restituire luce ed equilibrio cromatico ai dipinti murali, agli stucchi e alle decorazioni che adornano la loggia, lunga 65 metri e larga 4, suddivisa in 13 campate.

Il cantiere, attualmente non accessibile al pubblico, impiega tecnologie laser avanzate, in particolare dispositivi portatili a fibra attiva che permettono una pulitura "a secco". Questa metodologia è cruciale per proteggere la delicatezza delle pitture e delle superfici, poiché i colori sono estremamente sensibili all'acqua e ai solventi chimici. Le decorazioni, commissionate da Papa Leone X de' Medici e realizzate tra il 1517 e il 1519 su progetto di Raffaello e dei suoi allievi, raffigurano una sequenza di episodi biblici: ogni campata presenta quattro scene sulla volta, dodici dall'Antico Testamento e una dal Nuovo. L'intervento prevede anche la sostituzione delle finestre della loggia con vetri speciali per filtrare i raggi solari nocivi.

La Loggia di Raffaello: storia, arte e funzione

La Loggia di Raffaello rappresenta una delle massime espressioni dell'arte rinascimentale applicata all'architettura e alla pittura murale. Concepita da Raffaello come una delle sue ultime commissioni per Papa Leone X, essa fonde la classicità del linguaggio architettonico con la narrazione delle storie bibliche. Realizzata tra il 1517 e il 1519 dagli allievi della scuola raffaellesca, la loggia si trova in un'area riservata del Palazzo Apostolico, tradizionalmente percorsa solo da capi di Stato, pontefici e ospiti ufficiali. La sua straordinaria decorazione ha ispirato repliche, come quella conservata all'Hermitage di San Pietroburgo. Per secoli, la loggia è stata esposta alle intemperie; solo nel 1813 furono installate le prime vetrate, le quali, tuttavia, causarono nuovi problemi legati alla condensa e alla fragilità dei materiali pittorici.

Un progetto tra conservazione e futuro

Oltre all'aspetto conservativo, il restauro ha una significativa valenza formativa e divulgativa. Una parte consistente dei finanziamenti, che ammontano a oltre 14 milioni di dollari in totale, è destinata alla digitalizzazione delle immagini della loggia, alla produzione di un documentario e al sostegno di un programma di formazione per giovani restauratori presso un'università svizzera. Questo amplifica l'impatto culturale dell'iniziativa ben oltre la durata dei lavori.

La Loggia di Raffaello, pur non essendo visitabile dal pubblico, è un capolavoro che racchiude tredici arcate riccamente decorate, offrendo una sintesi unica tra iconografia sacra, motivi botanici e fasti classici.

Questo passaggio, considerato una delle vette della figurazione rinascimentale, ha esercitato una profonda influenza su artisti e architetti. L'intervento in corso si inserisce nella più ampia strategia dei Musei Vaticani, che hanno recentemente completato il restauro delle Stanze di Raffaello, dimostrando un costante impegno nella valorizzazione delle opere del maestro urbinate e della sua scuola.

Attraverso la combinazione di tecnologie di avanguardia, sostegno filantropico internazionale e attenzione alla formazione specialistica, il restauro della Loggia di Raffaello si afferma come uno dei principali interventi conservativi d'arte rinascimentale a livello mondiale. In questo modo, il patrimonio storico-artistico del Vaticano non solo viene salvaguardato, ma anche reso accessibile virtualmente a un pubblico globale grazie ai nuovi strumenti digitali.