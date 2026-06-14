Il Bachfest di Lipsia, l'importante festival musicale dedicato a Johann Sebastian Bach, ha introdotto quest'anno un contest internazionale per selezionare le cinquanta cantate più amate dal pubblico. L'iniziativa, svoltasi nella città tedesca storicamente legata al compositore, ha coinvolto migliaia di appassionati da tutto il mondo attraverso una votazione aperta. Le cinquanta cantate scelte tra oltre duecento opere sono state poi eseguite durante il festival davanti a una vasta platea internazionale. Michael Maul, direttore artistico, ha sottolineato: “Vogliamo rendere visibile quanto sia attuale l'eredità di Bach e come le sue cantate siano ancora oggi vive nelle emozioni del pubblico globale”.

Lipsia: la città di Bach e il suo festival

Lipsia riveste un ruolo cruciale nella storia di Johann Sebastian Bach. Il compositore vi risiedette dal 1723 fino alla sua morte nel 1750, ricoprendo l'incarico di Kantor della Thomasschule e direttore musicale della Thomaskirche. La città custodisce ancora oggi luoghi di grande valore storico e culturale, come la Thomaskirche, dove riposano le sue spoglie, e il Bach-Archiv, un prestigioso centro internazionale per gli studi musicologici. Ogni anno, il Bachfest attira musicisti, studiosi e appassionati da ogni angolo del mondo, offrendo un ricco programma che esalta l'eredità artistica e culturale di Bach. Concerti, conferenze e iniziative didattiche contribuiscono a fare di questo evento un punto di riferimento nella programmazione europea dedicata alla musica barocca, consolidando Lipsia come capitale europea della musica classica.

Le cantate: un patrimonio universale e la loro risonanza attuale

Il corpus delle cantate di Bach, con oltre duecento opere catalogate, rappresenta uno dei patrimoni artistici più vasti e profondi del compositore. Concepite originariamente per la liturgia luterana, queste composizioni si sono affermate nel tempo come testimonianza della straordinaria capacità di Bach di unire profondità spirituale e rigore architettonico. Il contest del Bachfest ha messo in luce la varietà espressiva di questo repertorio, confrontando le sensibilità e le preferenze di pubblici provenienti da culture diverse. L'iniziativa conferma l'interesse ancora vivo e profondo verso una produzione che, a distanza di secoli, continua a suscitare ammirazione, studio e un'intensa partecipazione emotiva a livello globale.