Il thriller Backrooms, diretto dal ventenne Kane Parsons e interpretato da Chiwetel Ejiofor e Renate Reinsve, ha conquistato la vetta della classifica degli incassi Cinetel nel weekend italiano. Adattamento cinematografico di una popolare webserie dello stesso Parsons, il film ha debuttato con un incasso di 1.526.893 euro nei primi cinque giorni, raggiungendo 1.787.695 euro con le anteprime. Distribuito in 331 sale, ha registrato la media per schermo più alta della top ten, pari a 4.613 euro, evidenziando il forte interesse del pubblico, inclusa la platea più giovane.

Al secondo posto si conferma Michael, il biopic di Antoine Fuqua sulla vita di Michael Jackson, che nel fine settimana ha incassato 576.975 euro, portando il totale a 23.995.311 euro in sei settimane. Sale al terzo posto l'horror Obsession di Curry Barker, con 568.117 euro nel weekend e un complessivo di 2.476.074 euro in due settimane. La quarta posizione vede la nuova entrata Kill Bill: The Whole Bloody Affair di Quentin Tarantino, una versione estesa del cult, che in 271 sale ha raccolto 532.389 euro nei primi quattro giorni.

Le altre posizioni della top ten

Tra le altre posizioni, Mandalorian and Grogu, il nuovo capitolo di Star Wars diretto da Jon Favreau, scende al quinto posto con 526.208 euro nel weekend, registrando un calo del 60% rispetto all'esordio e un totale di 2.522.580 euro in due settimane.

In discesa anche Il diavolo veste Prada 2 di David Frankel, ora sesto con 348.848 euro e un incasso complessivo di 31.270.391 euro in cinque settimane. Al settimo posto, Amarga Navidad di Pedro Almodóvar ha incassato 222.546 euro, raggiungendo 712.621 euro in quattordici giorni.

Le ultime tre posizioni della top ten accolgono nuove uscite: ottavo è il dramedy noir Tuner – L’accordatore di Daniel Roher, con Leo Woodall e Dustin Hoffman, che ha ottenuto 139.107 euro in quattro giorni da 219 sale. Nona è la commedia romantica Innamorarsi e altre pessime idee di Simone Aleandri, che ha debuttato con 100.090 euro in 274 sale. Chiude la classifica il docufilm/concert movie King Marracash di Pippo Mezzapesa, con 68.649 euro in una settimana e un totale di 996.718 euro, incluse le anteprime.

Andamento complessivo del box office

Il box office complessivo del fine settimana ha totalizzato 5.071.007 euro e 616.988 spettatori. Si osserva una flessione del 4% rispetto al weekend precedente e del 17,85% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, quando in vetta c'era Lilo & Stitch. La performance di Backrooms in Italia riflette il successo ottenuto negli Stati Uniti, dove il film ha subito conquistato il primo posto, confermando il fenomeno mondiale generato dalla webserie di Parsons.

Backrooms ha registrato un risultato superiore alle attese anche per l'incasso medio per sala tra le nuove uscite, contribuendo alla vivacità del mercato nonostante la flessione generale. Il film si afferma come il titolo di riferimento in una stagione che vede la presenza di sequel, cult rieditati e importanti produzioni internazionali.