Claudio Baglioni è costretto a un stop forzato: il suo atteso tour “GrandTour La vita è adesso” è stato posticipato al 2027. L'annuncio, diffuso il primo giugno 2026, è dovuto a una diagnosi di polmonite interstiziale acuta che ha colpito il celebre cantautore. La prognosi prevede novanta giorni di riposo e cure, rendendo impossibile il debutto della tournée, originariamente fissato per lunedì 29 giugno 2026 in Piazza San Marco a Venezia.

Il rinvio interessa tutte le date del 2026, incluse quelle in Campania: Pompei, Paestum e Caserta. Gli organizzatori hanno assicurato che tutti i biglietti acquistati resteranno validi per le nuove date riprogrammate.

La ripartenza ufficiale è prevista per il primo luglio 2027 da Villa Manin, a Codroipo, mantenendo il percorso originale ma posticipato di dodici mesi. Chi non potrà partecipare avrà la possibilità di richiedere il rimborso entro il 30 giugno 2026 tramite il circuito utilizzato per l’acquisto dei ticket.

Calendario e gestione biglietti

Le nuove date di recupero per alcuni appuntamenti, tra cui Venezia, Spoleto, Siracusa, Taormina, Alghero, Cagliari, Trento, Vigevano e Sordevolo, sono ancora da comunicare. L'obiettivo degli organizzatori è garantire la continuità del progetto senza penalizzare il pubblico. Tutti i biglietti già acquistati saranno validi per le date riprogrammate; in alternativa, sarà possibile richiedere il rimborso completo, seguendo le modalità indicate.

Il tour “GrandTour La vita è adesso”

Il “GrandTour La vita è adesso” si configura come uno dei progetti musicali più significativi e attesi nella carriera di Claudio Baglioni, concepito per toccare un'ampia platea di fan attraverso numerose città italiane e località di alto valore storico e artistico. A causa della malattia che ha colpito l'artista, il calendario è stato riprogrammato per il 2027, conservando tuttavia la struttura originaria del tour. La situazione sanitaria dell'artista e gli aggiornamenti sulle nuove date sono seguiti con attenzione dai suoi numerosi ammiratori, in attesa di ulteriori comunicazioni da parte degli organizzatori.