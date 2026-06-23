Il Sindacato Nazionale Giornalisti Cinematografici Italiani ha assegnato a Barbara Bouchet il Nastro d’Argento Speciale per la sua interpretazione nel film "Finale: Allegro", scritto e diretto da Emanuela Piovano e prodotto da Kitchenfilm e Making Movie & Events in collaborazione con Rai Cinema.

La motivazione del premio

Nel motivare il riconoscimento, il sindacato ha sottolineato come si tratti di "una performance inedita in un film che affronta con delicatezza il tema della vecchiaia e anche del fine vita attraverso le riflessioni di una donna che ha vissuto libera e fiera delle sue scelte".

La giuria ha evidenziato inoltre come si tratti di un’interpretazione lontana dal cliché che ha spesso accompagnato la carriera dell’attrice: "Un’interpretazione per l’attrice decisamente lontana dal cliché molto amato con il quale Barbara Bouchet ha a lungo convissuto diventando per decenni l’icona di successo della commedia sexy più amata anche da Quentin Tarantino".

Il riconoscimento valorizza anche il lavoro della regista Emanuela Piovano, che ha costruito il film attorno al personaggio interpretato dall’attrice: "Questo film tratto da un libro e costruito a misura del suo personaggio dalla regista Emanuela Piovano le offre finalmente l’occasione di misurarsi con un personaggio intonato alla sua età consentendole di vivere un’opera aperta che parla di libertà e vitalità fino ad un finale inatteso".

Il giudizio si chiude con un riferimento diretto al titolo dell’opera: "Allegro. E, come suggerisce il titolo, davvero libero".

La storia del film

Liberamente ispirato al romanzo "L’età ridicola" di Margherita Giacobino, "Finale: Allegro" racconta la storia di Karina, una donna che ha vissuto una vita intensa fatta di successo, amori complessi e scelte radicali.

Oggi Karina vive sola con il suo pianoforte e il gatto Veleno, convinta di aver già stabilito il proprio destino. L’arrivo di una giovane collaboratrice domestica e il riaffiorare di un amore impossibile per Elena riaprono però il suo presente, rimettendo in discussione certezze e confini.

Tra imprevisti e piccole rotture, la protagonista scopre che anche a ridosso della fine può esistere la possibilità di un nuovo inizio.

Un ruolo chiave nella carriera dell’attrice

Dopo il riconoscimento ricevuto al Bif&st per la miglior interpretazione femminile, Barbara Bouchet ottiene dunque un nuovo importante premio per un ruolo considerato significativo all’interno della sua lunga carriera tra cinema e televisione.

In "Finale: Allegro" l’attrice offre una delle interpretazioni più intense e sorprendenti del suo percorso artistico, dando vita a un personaggio complesso, ironico e vitale, capace di confrontarsi con il tempo che passa senza rinunciare alla propria libertà di scelta.