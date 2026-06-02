La Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia ha saputo riconquistare un ruolo di assoluto primo piano nel panorama mondiale, in particolare per quanto concerne il cinema americano. Alberto Barbera, direttore artistico del prestigioso festival, ha ripercorso con attenzione la strategia avviata nel 2012, un percorso mirato a ricucire i rapporti con le major e i produttori indipendenti statunitensi. Questa iniziativa strategica ha permesso a Venezia di riaffermarsi con forza tra le rassegne più influenti a livello globale, superando un periodo in cui le produzioni d’oltreoceano avevano preferito altri appuntamenti internazionali.

Un circolo virtuoso per il cinema internazionale

La rinnovata e significativa presenza del cinema americano ha innescato un autentico circolo virtuoso, favorendo in modo tangibile anche la partecipazione di cinematografie meno visibili e, di conseguenza, consolidando ulteriormente il prestigio della Mostra. Il festival, infatti, ha costantemente investito risorse nello scouting di nuovi autori e registi indipendenti, contribuendo in maniera determinante a farli conoscere e apprezzare da un vasto pubblico internazionale. Barbera ha inoltre evidenziato come la Mostra mantenga un legame attivo e continuativo con le evoluzioni del settore cinematografico, svolgendo un ruolo propositivo e costante durante tutto l’arco dell’anno.

Innovazione e apertura all’intelligenza artificiale

La Mostra di Venezia si è dimostrata capace di un profondo rinnovamento, sperimentando con coraggio percorsi innovativi e accogliendo con lungimiranza le nuove tecnologie che caratterizzano la produzione audiovisiva. Un tema di grande attualità e rilevanza affrontato dal direttore artistico è quello dell’intelligenza artificiale: Barbera ha chiarito che questa tecnologia non deve essere demonizzata, ma piuttosto governata e orientata dagli artisti. Il regolamento della Mostra, in un’ottica di apertura, già prevede l’ammissione di film che fanno un uso limitato di IA, una scelta che la distingue da altri festival internazionali che, invece, adottano criteri più restrittivi.

Il direttore ha spiegato che l’IA è da considerarsi primariamente uno strumento, un mezzo che può influenzare tempi, costi e modalità creative, senza però esaurire o compromettere la dimensione autoriale dell’opera. L’ipotesi di una sezione tematica specificamente dedicata all’intelligenza artificiale rimane comunque aperta per il futuro, la sua eventuale istituzione sarà subordinata all’evoluzione del panorama produttivo e alla crescita di opere che integrino queste tecnologie in modo strutturale nel processo creativo.

La Mostra: un laboratorio per il futuro del cinema

Barbera ha descritto la Mostra di Venezia come un vero e proprio laboratorio di idee e sperimentazioni, un luogo dove si immagina e si costruisce attivamente il futuro del cinema, capace di anticipare e accompagnare le profonde trasformazioni che interessano il settore.

Fondato nel 1932, il festival internazionale ha sempre affrontato con determinazione le sfide poste dalle continue innovazioni tecniche e linguistiche, mantenendo una posizione di assoluta centralità tra le rassegne cinematografiche globali. L’apertura verso l’intelligenza artificiale si inserisce pienamente in questa consolidata tradizione di attenzione alle novità e alla sperimentazione, con l’obiettivo primario di interpretare e guidare i cambiamenti in atto, senza mai rinunciare alla qualità artistica e alla centralità dell’autorialità cinematografica, pilastri dell'evento veneziano.