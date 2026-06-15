Dal 23 giugno al 15 settembre la Fiera del Levante di Bari si trasforma in uno dei poli culturali più importanti dell’estate italiana. L’Arena del Levante, all’interno dell’Area 47, ospiterà 23 tra concerti e spettacoli teatrali in un cartellone che attraversa generi, generazioni e linguaggi artistici diversi.

Un’estate di musica internazionale e grandi nomi

Il programma è stato presentato nel corso di una conferenza stampa dal presidente di Nuova Fiera del Levante Gaetano Frulli, insieme a Francesco Susca (Musicaeparole e Piemme Eventi), Vincenzo Bellini (Bass Culture) e Marika Vurro (Vurro Concerti), realtà che collaborano alla costruzione della stagione.

L’apertura è fissata per il 23 giugno con David Byrne, che darà il via a un calendario fitto di appuntamenti internazionali e italiani.

Tra i primi nomi in programma figurano i Litfiba il 2 luglio, seguiti il 3 luglio dal progetto Beat Performing 80’s King Crimson, che riunisce sul palco Adrian Belew, Steve Vai, Tony Levin e Danny Carey.

Il 4 luglio sarà la volta di Geolier, mentre il 10 luglio saliranno sul palco i Modà. L’11 luglio spazio a Tony Pitony ed Elio e le Storie Tese, seguiti il 12 luglio dai Dogstar e il 13 luglio da Marilyn Manson.

Il calendario prosegue il 17 luglio con Alfa, il 18 luglio con Francesco Gabbani e il 21 luglio con Tommaso Paradiso. Il 24 luglio arrivano gli Skunk Anansie, mentre il 25 luglio sarà il turno di Frah Quintale e Tutti Fenomeni.

Il 30 luglio salirà sul palco Marcus Miller, seguito il 31 luglio da Salmo insieme a Saif.

Ad agosto, il 2, toccherà ai Negramaro, mentre settembre si aprirà con una lunga serie di eventi: il 4 settembre Caparezza, il 5 settembre Paul Kalkbrenner, Nina Kraviz e Rivo, il 6 settembre Capo Plaza, il 7 settembre i Judas Priest, l’11 settembre Tony Boy e il 13 settembre Anna.

La chiusura della stagione è prevista per il 15 settembre con “Din Don Down”, a suggellare un’estate che punta a fare dell’Arena del Levante uno dei principali hub musicali del Sud Italia.