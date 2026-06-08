Lo scrittore Alessandro Baricco è stato protagonista il 7 giugno 2026 a Procida di un significativo incontro con gli studenti dell’isola. L'evento, parte dell’iniziativa "Libro in piazza", si è tenuto presso Palazzo d’Avalos e ha visto una numerosa partecipazione di giovani delle scuole locali, coinvolti in un dialogo aperto con l'autore torinese. Baricco ha posto l'accento sul valore della speranza nelle nuove generazioni, affermando: “Da voi, dai ragazzi, possiamo imparare la speranza. È qualcosa che ci manca, come società adulta, e che voi sapete ancora garantire”.

Questo appuntamento rappresenta una delle tappe fondamentali del progetto "Libro in piazza", promosso a Procida per incentivare la lettura e favorire il confronto tra autori, studenti e cittadini. Durante la mattinata, Baricco ha risposto alle domande dei ragazzi, dialogando su temi attuali come la formazione, i sogni e la fiducia nel futuro. I giovani, veri protagonisti dell'iniziativa, hanno avuto l'opportunità di confrontarsi direttamente con lo scrittore, condividendo testimonianze e riflessioni personali e scolastiche.

Procida e il progetto "Libro in piazza"

Il progetto "Libro in piazza", ideato e sostenuto dall’amministrazione comunale e da diverse realtà culturali isolane, mira a trasformare piazze e spazi pubblici di Procida in vivaci luoghi di incontro dedicati alla promozione della lettura.

L’evento del 7 giugno, ospitato negli storici ambienti di Palazzo d’Avalos, si inserisce in una stagione culturale particolarmente dinamica per l’isola. "Libro in piazza" prevede una serie di appuntamenti con autori e personalità del mondo della cultura, offrendo preziose occasioni di formazione e crescita per studenti e l'intera cittadinanza.

Palazzo d’Avalos, scelto come prestigiosa sede dell’incontro con Baricco, costituisce una delle principali testimonianze architettoniche di Procida. L’edificio, eretto tra il Cinquecento e il Seicento per volere della famiglia d’Avalos, ha ricoperto nei secoli diverse funzioni, inclusa quella di carcere borbonico fino al Novecento. La sua attuale trasformazione in polo per eventi culturali segna un nuovo e significativo capitolo nella storia dell’edificio e nella valorizzazione del patrimonio procidano.

Baricco e il valore della speranza tra i giovani

Nel corso del dialogo, Alessandro Baricco ha ribadito il ruolo cruciale della speranza come motore di cambiamento per la società. Nel suo intervento, lo scrittore ha sottolineato che “la speranza non ci appartiene più, o almeno non come prima. Voi ragazzi ci ricordate che è possibile credere nel futuro, malgrado le difficoltà”. La sua presenza a Procida conferma l’attenzione verso la formazione delle nuove generazioni e il valore intrinseco della cultura come spazio privilegiato di incontro e crescita condivisa.

L’iniziativa si inserisce nel più ampio contesto delle attività avviate negli ultimi anni per consolidare Procida come polo di cultura e dialogo.

L’isola, insignita del titolo di Capitale italiana della Cultura nel 2022, continua a promuovere eventi culturali che coinvolgono attivamente scuole, cittadini e visitatori in un percorso di formazione partecipata e di riscoperta dei luoghi simbolo del territorio.