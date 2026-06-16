Dal 24 ottobre 2026 al 4 aprile 2027 il Museo Civico di Bassano del Grappa ospiterà la prima grande retrospettiva italiana dedicata a Sebastião Salgado, uno dei più importanti fotografi contemporanei, scomparso da un anno. La mostra, intitolata “Fotografie della collezione Maison Européenne de la Photographie”, ripercorre oltre cinquant’anni di carriera attraverso una selezione di opere provenienti dalla storica istituzione parigina.

Una retrospettiva senza precedenti in Italia

Promossa e organizzata dal Comune e dai Musei Civici di Bassano del Grappa, dalla MEP – Maison Européenne de la Photographie di Parigi e da Silvana Editoriale, con il patrocinio della Regione Veneto, l’esposizione rappresenta la prima occasione in Italia per una lettura complessiva dell’opera di Salgado.

Il percorso espositivo mette in dialogo i principali progetti del fotografo brasiliano, testimoniando la profondità del suo sguardo sul mondo e la coerenza di una ricerca durata mezzo secolo.

La mostra è curata da Pascal Hoël, responsabile delle collezioni della MEP, istituzione francese di riferimento per la fotografia contemporanea che ha sostenuto Salgado fin dagli anni Ottanta, accompagnandolo in alcune delle sue serie più celebri.

Un progetto che si propone non solo come omaggio a un maestro della fotografia, ma anche come occasione per riflettere sul valore documentario, etico e artistico del suo lavoro.