L'asta "Autografi e Memorabilia Storici, Musicali e Sportivi" di Finarte, in programma venerdì 26 giugno a Roma e online, presenterà cimeli unici. Tra i lotti più attesi figurano due chitarre appartenute a Lucio Battisti, simboli dei suoi esordi, e un nucleo di lettere scritte dal cantautore alla madre. Sarà inoltre disponibile un manoscritto autografo di Lucio Dalla. L'evento si terrà presso la sede di Via Quattro Novembre 114.

La sezione dedicata a Lucio Battisti ripercorre i suoi anni giovanili e l'inizio della sua carriera musicale. Le due chitarre utilizzate agli esordi includono una acustica a sei corde con firma autografa (lotto 121, stima 60.000-65.000 euro), ricevuta in dono dal padre, e un'altra (lotto 122, stima 60.000-70.000 euro).

Un nucleo di corrispondenza privata con la madre, composta da lettere scritte a metà degli anni Sessanta durante i suoi spostamenti in Italia e all'estero con le prime formazioni, offre uno sguardo intimo. Completano la selezione alcune opere pittoriche, che rivelano una dimensione artistica meno conosciuta del cantautore.

I cimeli di Lucio Dalla e altre rarità

I lotti dedicati a Lucio Dalla evidenziano la sua personalità eclettica e il profondo legame con i suoi ricordi. Tra gli oggetti più rari figurano un borsello realizzato dalla madre (uno dei soli tre esistenti), una valigetta Cartier, microfono e cuffie dal suo studio di registrazione su yacht, e la Fiat 500 Abarth (lotto 106, stima 7.000-10.000 euro) donata da Luca Cordero di Montezemolo.

Saranno all'asta anche la giacca originale della tournée DallAmeriCaruso del 1986 (lotto 104, stima 12.000-16.000 euro) e gli occhiali Ray-Ban del tour Banana Republic del 1979 (lotto 103, stima 2.500-3.500 euro), oltre al manoscritto originale di "Canzone" con variante testuale.

Il catalogo dell'asta va oltre i cimeli musicali, includendo maglie di Diego Armando Maradona, memorabilia della Mille Miglia, autografi e documenti di importanti figure storiche e sportive. Questi oggetti, che spaziano dalla letteratura alla politica, offrono ai collezionisti una finestra autentica sulle vicende artistiche e culturali del Novecento.

L'importanza del collezionismo storico

L'asta di Finarte, con oltre duecentottanta lotti, si terrà venerdì 26 giugno 2026 alle ore 15, preceduta da un'esposizione pubblica dal 22 al 24 giugno (10:00-18:00) presso la sede romana.

Questo evento riflette il crescente interesse per il collezionismo di oggetti legati a icone della musica italiana, memorabilia sportivi e storici. Gli esperti del Dipartimento di Autografi e Memorabilia Storici selezionano i materiali con rigore, garantendo storicità, autenticità e provenienza documentata in ambiti come musica, letteratura, politica e sport.

Ogni oggetto messo all'incanto è una testimonianza di un momento storico specifico: da lettere autografe a manoscritti, da fotografie firmate a trofei e biglietti di eventi leggendari. Il valore di questi memorabilia risiede nella loro capacità di creare un legame diretto con i protagonisti del Novecento italiano, come Lucio Battisti e Lucio Dalla, la cui eredità continua a ispirare generazioni di appassionati.