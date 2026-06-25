Il conto alla rovescia per BCT X sta per iniziare! Sei giorni di pura magia, dove il grande schermo incontra il piccolo schermo e le piazze si trasformano in palcoscenici a cielo aperto. Dal 9 al 14 luglio 2026, Benevento diventa la capitale della cultura pop con la decima edizione del BCT – Festival Nazionale del Cinema e della Televisione.

Un traguardo storico per la creatura ideata e diretta da Antonio Frascadore, forte di numeri da capogiro che in dieci anni hanno ridefinito la mappa dei festival italiani: oltre 600 eventi, più di 1.700 proiezioni (con ben 1.000 anteprime nazionali) e oltre 550.000 presenze.

Giovedì 9 Luglio | L'Inaugurazione del BCT X: "Anni Luce" al Teatro Romano

La scintilla si accende nella storia. La splendida cornice del Teatro Romano ospita il debutto di "Anni Luce", il monumentale concert-show che segna il ritorno in Italia di Lola Ponce (anche in veste di direttrice creativa). Un viaggio immersivo lungo vent'anni tra le colonne sonore e le sigle tv cult degli anni '80 e '90 che hanno plasmato l'immaginario collettivo.

Sul palco: Lola Ponce, Carlotta Pinto, il gruppo vocale Animeniacs Corp e l’Orchestra Filarmonica di Benevento diretta da Marco Attura.

Il team creativo: Arrangiamenti di Alessandro Verrillo e Sandro Macelloni; coreografie di Mirella Limotta, Salvatore Iavarone e Alessia Russo; regia e testi di Antonio Frascadore. (Produzione BCT e 88Miglia).

Venerdì 10 Luglio

Il festival si prende la città e accende contemporaneamente tre piazze simbolo.

Piazza Roma: Riflettori puntati sul genio di Matteo Garrone . Il regista si racconterà al pubblico prima della proiezione del suo capolavoro Io Capitano (Leone d'Argento a Venezia e corsa agli Oscar).

Piazza Santa Sofia: Una notte di risate intelligenti con il trasformismo di Ubaldo Pantani e la satira affilata di Federico Basso .

Piazza Federico Torre: Spazio alle parole e al gusto. In collaborazione con la Libreria Ubik, Fabio Balsamo presenta il libro "Non è quello che ci aspettavamo". A seguire, l'irresistibile energia di Barbara Foria incrocia lo stile del volto enogastronomico Fabio Esposito.

Sabato 11 Luglio

Piazza Roma: Il momento più caldo della serialità internazionale. Arriva Can Yaman per un bagno di folla in cui ripercorrerà i suoi successi e svelerà i progetti futuri.

Piazza Santa Sofia: Una staffetta di storie pazzesche. Si parte con l'agente dei divi Lucio Presta che presenta il libro "L’Uragano. Sole, fulmini e saette" (con Ubik), si prosegue con l'icona digital Giulia Salemi e la sua scalata mediatica, per poi chiudere con l'autenticità in musica di Nek .

Piazza Federico Torre: Tris d'assi al femminile e non solo. Il talento intenso di Irene Maiorino, il carisma di Paolo Conticini che svela i retroscena del cult Cash or Trash (in collab. con Warner Bros. Discovery) e l'eleganza senza tempo di Bianca Guaccero.

Domenica 12 Luglio

Piazza Roma: Irriverenti, scorretti, travolgenti. Pio e Amedeo celebrano vent'anni di carriera e proiettano il loro film "Oi vita mia".

Piazza Santa Sofia: Doppia bomba Rai e Sky. Prima Raoul Bova presenta l'anteprima assoluta della nuova serie "One of Us". Poi sale in cattedra la Gialappa’s Band (Giorgio Gherarducci e Marco Santin) insieme al cast di Gialappa’s Show (Giulia Vecchio, Marcello Cesena, Simona Garbarino, Alessandro Betti) per celebrare quarant'anni di comicità e proiettare il meglio di "Sensualità a corte – Il film".

Piazza Federico Torre: L'attrice Sara Drago incanta il pubblico prima con un talk e poi con la pièce teatrale "Libero Cobes. Il sogno di un uomo libero". Subito dopo, la reunion più attesa del piccolo schermo: Enzo Miccio e Carla Gozzi festeggiano il ritorno dello show cult "Ma Come Ti Vesti?!" (in collab. con Warner Bros. Discovery).

Mattina (Libreria Ubik): Aurora Ruffino incontra i lettori per il suo emozionante romanzo "Volevo salvare i colori".

Lunedì 13 Luglio

Piazza Roma: Un momento di altissimo valore civile. Valeria Bruni Tedeschi sale sul palco con la pièce "La prima volta" (scritta da Antonio Frascadore, prodotta da Università del Sannio e BCT) per celebrare gli 80 anni del voto alle donne.

Piazza Santa Sofia: L'immenso Elio Germano , insieme al regista Francesco Cordio, riflette sul potere della narrazione territoriale (dopo la proiezione del documentario "Ritorno al tratturo"). A seguire, una festa memorabile: i 30 anni di Un Posto al Sole celebrati insieme al cast storico della soap più longeva d'Italia.

Piazza Federico Torre: L'idolo delle nuove generazioni Damiano Gavino racconta il fenomeno Un Professore. Poi l'esplosione comica di Peppe Iodice introduce il film "Mi batte il corazon". Durante la serata, la giornalista Tiziana Panella riceverà il prestigioso Premio Donatella Raffai per la TV.

Martedì 14 Luglio | Il Gran Finale

Piazza Roma: Chiusura d'oro con la grande Elena Sofia Ricci , che guiderà il pubblico dietro le quinte della nuova, attesissima stagione de "I casi di Teresa Battaglia", proiettando il primo episodio in anteprima.

Piazza Santa Sofia: Il fenomeno web Mandrake racconta la sua rivoluzione digitale dal computer al grande schermo. Poi, spazio al cast del film "Blue": Rocco Siffredi , Alexia Cozzi , Shaen Barletta , la regista Eleonora Puglia e il produttore Roberto Cipullo presentano la pellicola, proiettata in anteprima a Vico Santo Stefano (nelle sale dal 23 luglio con PiperFilm).

Piazza Federico Torre: Marco D’Amore torna dove tutto è iniziato, analizzando l'impatto culturale mondiale a dieci anni da Gomorra – Le origini. A seguire, i ragazzi di Leutum presentano il libro "Benvenuti a Black Mansion". La serata si chiuderà ufficialmente con la cerimonia di premiazione del festival, alla presenza di Giovanna Sannino.

Concorsi

Mentre le piazze si animano di notte, i pomeriggi della Sala Proiezioni BCT (Vico Santo Stefano, dal 9 al 13 luglio) ospitano i film, i corti e i documentari indipendenti in gara.

A valutare le opere, due giurie d'eccezione: i pluripremiati registi Fabio e Damiano D’Innocenzo assegnerà il Premio Valentina Pedicini per i documentari, mentre il Premio Oscar Nicola Giuliano guiderà la giuria dei concorsi ufficiali in veste di Presidente (e Direttore Onorario del festival).

BCT Music: I Post-Concerti dell'Estate

La festa non finisce il 14 luglio. Piazza Cardinal Pacca si accende alle 21:30 con due straordinari live supportati dalla Regione Campania:

15 Luglio: Sal Da Vinci porta a Benevento il trionfo di Sanremo e le vibrazioni del nuovo album "Per sempre sì".

16 Luglio: Alfa, la voce e l'energia pulita della nuovissima generazione pop italiana.

Info ticket

Ingresso Gratuito: Tutti gli eventi del festival sono completamente gratuiti (ad eccezione dello show d'apertura "Anni Luce", i cui biglietti sono in prevendita su TicketOne).

Per gli eventi di Piazza Roma: È necessario munirsi di biglietto cartaceo.

Ritiro Biglietti (Residenti): Disponibili da sabato 27 giugno (dalle ore 10:00) presso gli uffici del Festival BCT in Via Erchemperto 15, Benevento.

Prenotazione (Non Residenti fuori provincia): Potete bloccare i vostri posti inviando una mail a: info@festivalbeneventocinematv.it

Il BCT Festival è realizzato grazie al supporto di: MiC – Direzione Cinema, Regione Campania (Film Commission Regione Campania), Cinecittà, Università degli Studi del Sannio, Comune e Provincia di Benevento, insieme a prestigiosi partner privati e media partner come Tv Sorrisi e Canzoni, Coming Soon e Rai Radio 2 (Radio ufficiale).