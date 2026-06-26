La direttrice d’orchestra Beatrice Venezi è stata insignita del Leucian Honour dalla Fondazione. Il riconoscimento premia il suo contributo alla promozione della cultura italiana nel mondo, la capacità di affermare modelli innovativi di leadership femminile e il ruolo nel rafforzamento del dialogo culturale. La cerimonia si è svolta nel Vestibolo Superiore della Reggia di Caserta, durante la prima edizione del forum internazionale ‘The Leucian Dialogue. Women, Diplomacy & Cultural Leadership’.

Il Leucian Honour: diplomazia, diritti umani e profilo Venezi

Il Leucian Honour è un’onorificenza internazionale per personalità distinte nella tutela dei diritti umani, nella parità di genere, nella diplomazia culturale e nella valorizzazione della dignità. Le motivazioni sottolineano come Beatrice Venezi sia figura autorevole della scena musicale contemporanea e significativa espressione della leadership culturale italiana. Il suo percorso l’ha portata a dirigere prestigiose orchestre in Europa e nel mondo, diffondendo il patrimonio culturale italiano tramite la musica. Venezi è tra le più giovani direttrici d’orchestra italiane con notorietà internazionale, nella valorizzazione del ruolo delle donne nella musica classica.

La sua carriera promuove la cultura italiana e il dialogo tra diverse tradizioni musicali.

Le altre premiate del forum e il simbolo artistico

Durante la cerimonia, il Leucian Honour è stato attribuito anche ad altre protagoniste del forum: la docente universitaria Ida Caracciolo, la direttrice dell’Istituto italiano di Cultura di Amburgo Francesca Fazion, l’ambasciatrice della Lituania Dalia Kreivienė, l’ex ministro Cécile Kyenge, la scienziata Annamaria Colao, la produttrice cinematografica Valentina Castellani e la manager Eduina Marino. A ciascuna è stata consegnata un’opera dell’artista casertana Claudia Mazzitelli, simbolo tra identità territoriale e visione globale. L’evento ha evidenziato l’importanza del ruolo delle donne nei contesti artistici e culturali, promuovendo musica e arte come strumenti di incontro e cooperazione internazionale.