I Berliner Barock Solisten celebrano un duplice anniversario con una nuova registrazione de "Le Quattro Stagioni" di Antonio Vivaldi. L'album commemora i trecento anni dalla pubblicazione del celebre ciclo di concerti e i trent’anni dalla fondazione dell’ensemble. Inciso nel 2025 e pubblicato dall’etichetta discografica dell’orchestra tedesca, il disco vede come solista Daishin Kashimoto.

Questa iniziativa segna un ritorno alle origini: "Le Quattro Stagioni" fu la loro primissima registrazione, trent’anni fa, un successo anche grazie a Rainer Kussmaul, cofondatore e direttore fino al 2012.

La formazione esprime soddisfazione per questa nuova versione con Kashimoto, allievo di Kussmaul. Il libretto include interviste a Kashimoto e Orlovsky, e un saggio di Benjamin Poore sul tricentenario dell’opera vivaldiana.

L'innovazione dei Berliner Barock Solisten

I Berliner Barock Solisten nacquero nel 1995 da un progetto innovativo di membri dei Berliner Philharmoniker e specialisti di musica antica. L’idea era affrontare il repertorio barocco (secoli XVII e XVIII) con un approccio storicamente informato e strumenti moderni. Orlovsky ha evidenziato come all’epoca “la musica antica non era affatto coltivata in orchestra”; la passione di Kussmaul fu determinante. Questa scelta ha forgiato un timbro distintivo, divenuto il marchio di fabbrica dell'ensemble.

Dopo il ritiro di Kussmaul nel 2012, la direzione artistica è passata a diversi musicisti; dal 2018 è sotto la guida di Reinhard Goebel.

Il nuovo album è disponibile in formato CD/SACD ibrido. La copertina presenta una composizione grafica ispirata a "Le Quattro Stagioni" dell’artista Johannes Itten. Dal 1° maggio 2026, la registrazione è acquistabile online e presso rivenditori specializzati. Sulle piattaforme digitali, i singoli movimenti saranno rilasciati progressivamente, con la "Primavera" già disponibile in streaming.

"Le Quattro Stagioni": un capolavoro senza tempo

Composto tra il 1723 e il 1725, "Le Quattro Stagioni" è l’opera più celebre di Antonio Vivaldi, massimo compositore barocco.

Pubblicato ad Amsterdam nel 1725, questo ciclo di quattro concerti per violino, archi e basso continuo unisce inventiva melodica, virtuosismo e descrizione musicale dei mutamenti della natura. L’opera ha goduto di fortuna ininterrotta, affermandosi come riferimento. Il legame dell'ensemble con questo repertorio è profondo fin dagli esordi, con la prima incisione anch’essa dedicata a Vivaldi, scelta che ne definisce ancora oggi l’identità.

Con questa nuova pubblicazione, i Berliner Barock Solisten riaffermano l’impegno a rendere attuale la musica barocca di Vivaldi. Offrono una lettura che coniuga prassi esecutive storiche con l’attualizzazione tramite strumenti moderni e la personalità artistica di Daishin Kashimoto. Il legame tra la tradizione vivaldiana, la storia dell’ensemble e la memoria di Rainer Kussmaul è un pilastro nell’attività della compagine berlinese.