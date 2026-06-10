Il Between Music&Arts Festival torna in Sicilia dal 1° al 5 luglio 2026, trasformando luoghi simbolo dell'isola in palcoscenici per arte, musica e creatività. L'evento promuove la pace e le relazioni interculturali nel Mediterraneo, concentrandosi sui temi “Confini” e “Insieme”. L'edizione coinvolge giovani talenti da Italia, Europa e Paesi mediterranei, sotto la direzione artistica di Roberto Grossi e Stefano Mastruzzi. Le iniziative si svolgeranno tra la Villa Romana del Casale, il Museo Archeologico di Aidone, l’area di Sofiana a Mazzarino, Palazzo Trigona e l’ex convento di Sant’Anna di Piazza Armerina.

La manifestazione, presentata alla Camera, offre un programma interamente a ingresso libero, favorendo la partecipazione delle famiglie. Grossi ha spiegato: “Non c’è nessuno spettacolo a pagamento, così che si possa favorire la partecipazione delle famiglie”. Il cartellone artistico si apre con la mostra “Odisseo” di Barbara Luisi, curata da Ludovica Rossi Purini, che rilegge il mito greco. Seguirà una performance della danzatrice Giulia Tonelli, accompagnata dal violino di Luisi. Il momento clou sarà il concerto del pianista Danilo Rea e del fisarmonicista Luciano Biondini, con un repertorio da "Cavalleria Rusticana" a Ennio Morricone e Domenico Modugno. Durante i cinque giorni, il programma alternerà mostre, live, cinema, talk e incontri, incluso un momento dedicato a “Gibellina, prima Città dell’arte contemporanea”.

I giovani protagonisti: campus e produzioni originali

Grande attenzione è riservata al coinvolgimento attivo dei giovani. La serata conclusiva, il 5 luglio, vedrà l’esibizione dell’orchestra giovanile Musicainsieme a Librino, diretta da Francesca Feci. La chiusura sarà dedicata alla presentazione delle opere artistiche e musicali inedite prodotte durante il Campus dai giovani creativi selezionati da vari Paesi del Mediterraneo e dell’Europa. Queste produzioni, inclusi brani musicali e cortometraggi, sono state realizzate sotto la guida del Saint Louis College of Music e del Centro Sperimentale di Cinematografia di Palermo, frutto di una settimana di lavoro condiviso.

Il Festival promuove la partecipazione attiva anche tramite due iniziative formative.

Il “Between Songwriting Camp 2026”, organizzato dal Saint Louis College of Music con Regione Sicilia e Comune di Piazza Armerina, si terrà dal 29 giugno al 5 luglio per songwriter, musicisti e producer under 35. Il tema sarà la musica mediterranea, con laboratori di scrittura creativa, produzione musicale e arrangiamento che culmineranno in una performance aperta al pubblico. Il contest “Between 50h Film Contest – Campus Cinema” invita giovani autori a realizzare cortometraggi (max 10 minuti) in 50 ore, sviluppando i temi “Confini” e “Insieme”. Ai partecipanti dai Paesi mediterranei è riconosciuto un contributo per le spese di viaggio, vitto e alloggio per cinque giorni.

Patrimonio storico e creatività contemporanea

Il Between Music&Arts Festival si svolge in suggestive aree archeologiche e artistiche della Sicilia: la Villa Romana del Casale (sito Unesco), il Museo Archeologico di Aidone (con la Dea di Morgantina), l’area archeologica di Sofiana, Palazzo Trigona e l’ex convento di Sant’Anna a Piazza Armerina. Per il 2026, si aggiunge la collaborazione con la Summer School Archilabs: cinquanta giovani archeologi da tutto il mondo saranno impegnati negli scavi della villa, creando sinergie tra ricerca, didattica e pubblico.

Questa sinergia tra patrimonio storico-artistico e creatività contemporanea rende il Between Music&Arts Festival un appuntamento internazionale per la valorizzazione della pace e della pluralità culturale nel Mediterraneo.

L’edizione rafforza la collaborazione con gli Istituti Italiani di Cultura dell’area mediterranea, confermando la vocazione europea e internazionale del Festival nella promozione dei giovani talenti e nel rinnovamento delle produzioni artistiche. Il festival coinvolge direttamente istituzioni culturali, enti di formazione superiore e realtà artistiche attive nel Mediterraneo e in Sicilia.