Bianca Pitzorno, autrice di riferimento della letteratura per ragazzi, ha raggiunto un importante traguardo nella sua carriera con "La sonnambula" (Bompiani), romanzo entrato nella cinquina finalista del Premio Strega 2026. La scrittrice, che compirà ottantaquattro anni il prossimo agosto, ha espresso sorpresa per lo straordinario successo di vendite del libro, pubblicato il 5 gennaio 2026. Nonostante non abbia potuto partecipare il 3 giugno alla prima votazione del Premio Strega a Benevento per motivi di salute, ha annunciato la sua intenzione di essere presente alla proclamazione del vincitore l’8 luglio, che quest’anno si svolgerà per la prima volta in Piazza del Campidoglio a Roma, in occasione dell’80º anniversario del più importante premio letterario italiano.

Nel corso di un’intervista, Pitzorno ha dichiarato: “L’età non è uno scherzo, continuo a fratturarmi a causa dell’osteoporosi. Al Teatro Romano di Benevento volevo fare un collegamento video, ma non è facile, per questioni tecniche, all’aperto. Alla finale però ci sarò, cercherò di venire.” Il romanzo ha riscosso un’accoglienza eccezionale da parte del pubblico: “È un libro che mi ha spiazzata perché da quando è uscito, la settimana dopo era già primo in classifica dove è stato per diverse settimane. Oggi è ancora nei Top Ten italiani, abbiamo venduto 60.000 copie, una cosa sbalorditiva. Senza fare grandi pubblicità, senza fare interviste, evidentemente con il passaparola hanno cominciato a leggerlo in tanti.”

L'ispirazione de "La sonnambula": tra memoria e fantasia

Il romanzo "La sonnambula" racconta la storia di una donna di fine Ottocento, la cui esistenza è segnata fin dall’infanzia da improvvisi svenimenti che le consentono di vedere il futuro.

Bianca Pitzorno ha spiegato come l’idea principale del libro sia nata da un particolare ritrovamento nei ricordi di famiglia: “Mia nonna ci ha lasciato un tesoro, una grande valigia piena di ritagli di giornali, di vecchie fotografie, una memoria di carta per cui io potrei pescare ancora sei libri. Tra questi ritagli ho visto la pubblicità della sonnambula che diceva di dare consulti su tutti gli argomenti per cinque lire, una bella cifra all’epoca. Da lì ho cominciato a ricostruire.” L'autrice ha precisato che la protagonista del libro è una veggente, non una persona che si alza e cammina durante il sonno.

Il risultato di questa commistione di elementi storici e fantasia è stato non solo un riconoscimento letterario con l’accesso alla cinquina finale dello Strega, ma anche un riscontro straordinario da parte del pubblico.

Pitzorno, con alle spalle una produzione di quasi settanta libri, ha sottolineato come "La sonnambula" abbia raggiunto la più alta tiratura in così poco tempo nella sua lunga carriera. La scrittrice ha ricordato: “Quando ho compiuto settant’anni avevo fatto il conto di tutti i miei libri ... ne avevo venduti in tutto 2 milioni... Il primo che ho pubblicato in assoluto è del 1972, 'Sette Robinson su un’isola matta'.”

Bianca Pitzorno e il significato del Premio Strega

Nata a Sassari nel 1942, Bianca Pitzorno si è affermata come una delle voci più autorevoli della letteratura italiana, soprattutto per i ragazzi. La sua attività letteraria, caratterizzata dalla capacità di intrecciare realtà storica e invenzione, le ha permesso di raggiungere milioni di lettori in oltre cinquant’anni di carriera e di vedere i suoi libri tradotti all’estero.

"La sonnambula", pubblicato dall’editore Bompiani, rappresenta un ulteriore tassello della sua produzione, con un romanzo che amplia il suo pubblico anche agli adulti e che ha riscosso grande successo sia di vendite che di critica.

L’inserimento nella cinquina finale del Premio Strega 2026 è un traguardo significativo per Pitzorno, offrendole la possibilità di veder superato il “marchio” di scrittrice esclusivamente per bambini, come da lei stessa confidato. Il Premio Strega, nato nel 1947, celebra quest’anno l’ottantesima edizione e vedrà la proclamazione del vincitore in una sede eccezionale: la Piazza del Campidoglio a Roma, emblema della cultura e della storia nazionale. La presenza di Bianca Pitzorno tra i finalisti segna un momento importante per la narrativa italiana contemporanea, evidenziando come la forza delle storie sia ancora oggi accompagnata dal valore della memoria e della creatività individuale.