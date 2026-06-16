Dal 18 al 20 giugno 2026, L’Aquila ospiterà il convegno nazionale dell’Associazione dei bibliotecari ecclesiastici italiani (Abei), presso l’Istituto Superiore di Scienze Religiose “Fides et ratio”. L’evento, intitolato “Biblioteche ecclesiastiche: identità, rigenerazione e prospettive”, si propone di esplorare i temi cruciali dello sviluppo e del futuro di queste istituzioni, valorizzando il ruolo de L’Aquila come Capitale della Cultura.

L’apertura ufficiale è fissata per giovedì 18 giugno alle ore 15:00 con i saluti istituzionali. Seguirà alle 15:30 l’intervento introduttivo di monsignor Stefano Russo, vescovo di Velletri-Segni e di Frascati, nonché presidente Abei.

Alle 16:00 interverrà monsignor Paul Desmond Tighe, segretario del Dicastero per la Cultura e l’Educazione. La giornata proseguirà alle 17:30 con un focus sulle biblioteche aquilane, a cura di Grazia Di Bartolomeo, coordinatrice dell’Area biblioteche dell’Università dell’Aquila. Il programma include anche una visita guidata alla Biblioteca diocesana, esempio di rigenerazione del patrimonio librario locale.

La giornata di venerdì 19 giugno si aprirà alle 8:30 con una santa messa presso la Chiesa delle Anime Sante, presieduta da monsignor Antonio D’Angelo, arcivescovo metropolita de L’Aquila. La prima sessione, dedicata a “Il senso della biblioteca”, vedrà gli interventi di Alberto Salarelli, professore dell’Università di Parma, sul “paradigma bibliografico come prospettiva di sviluppo”, e di Antonio Manfredi, Scriptor Latinus della Biblioteca Apostolica Vaticana, che affronterà il tema delle biblioteche ecclesiastiche “tra memoria e mutamento”.

La seconda sessione, intitolata “Biblioteche nuove per tempi nuovi”, avrà come protagonisti monsignor Domenico Basile, vescovo di Molfetta-Ruvo-Giovinazzo-Terlizzi, e Chiara De Vecchis dell’Associazione Italiana Biblioteche, in dialogo con Domenico Ciccarello. Nel pomeriggio, l’assemblea dei soci Abei e un tour guidato del centro storico de L’Aquila, Capitale della Cultura 2026.

L'Aquila: simbolo di rinascita per le biblioteche

La scelta de L’Aquila come sede del convegno è particolarmente significativa. La città, riconosciuta Capitale della Cultura e simbolo di resilienza e rigenerazione dopo le difficili prove del passato, sottolinea l’importanza del rinnovamento e dell’innovazione anche all’interno delle istituzioni bibliotecarie ecclesiastiche.

L’evento offre momenti di confronto, visite e opportunità di collaborazione tra professionisti del settore provenienti da tutta Italia, rafforzando la dimensione comunitaria e associativa dell’iniziativa.

Visioni future e l'Agenda 2030

La terza e ultima giornata, sabato 20 giugno, inizierà con una santa messa celebrata da monsignor Russo. Seguirà la sessione conclusiva su “Visione e strategie di futuro”, che vedrà il contributo dell’Ufficio nazionale per i beni culturali ecclesiastici e l’edilizia di culto della CEI. Un intervento di Giuseppe Vitiello, Senior Advisor Europe, approfondirà “L’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile: che cosa significa per le biblioteche italiane”, esplorando l’integrazione degli obiettivi ONU nel contesto dei servizi bibliotecari ecclesiastici.

L’evento si concluderà con un dibattito e le conclusioni affidate a Martina Pezzoni, vicepresidente Abei.

L’Istituto Superiore di Scienze Religiose “Fides et ratio”, sede dell’evento, è facilmente raggiungibile da Roma tramite i collegamenti Gaspari bus, con fermata all’Hotel Amiternum sulla SS17. Le quote di partecipazione sono differenziate: per i soci Abei, 255 euro per la camera doppia e 320 euro per la singola; per i non soci, 315 euro per la doppia e 380 euro per la singola.