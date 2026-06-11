La 54ª edizione della Biennale Teatro di Venezia, inaugurata l'11 giugno 2026, si distingue per una programmazione audace, volta a riscoprire le origini del teatro. Il direttore Willem Dafoe ha infatti scelto di invitare opere provenienti da contesti culturali e teatrali “diversi da quelli commerciali e istituzionali occidentali”, sottolineando come la “mancanza di familiarità” sia essenziale per risvegliare il contatto tra artista e spettatore.

La rassegna, che si estende per quindici giorni negli spazi più suggestivi di Venezia, ha preso il via con la prima europea di 'Mugen Noh Othello' del regista giapponese Satoshi Miyagi.

Tra le proposte più innovative spicca la sezione Biennale College Teatro, dedicata ai giovani talenti. Qui, Alberto Colombo Sormani, vincitore under 30 dello scorso anno e ricercatore all’Istituto di fisica nucleare della Sapienza di Roma, presenta 'Imago vocis', un progetto che fonde teatro e scienza per esplorare la complessità del mondo.

Teatro, scienza e la percezione della realtà

L'opera di Colombo Sormani, più un video che uno spettacolo teatrale tradizionale, riflette sul ruolo del linguaggio nella percezione della realtà. Attraverso proiezioni su un velo, si evidenzia come la nostra comprensione del mondo sia legata a uno spazio-tempo lineare e al linguaggio che “dà forma e senso al nostro essere”.

La narrazione evolve con la metafora di persone che cadono in un pozzo, le cui grida diventano eco, conducendo a una progressiva dissoluzione dei confini e delle certezze. Questa perdita è resa visibile da proiezioni grafiche astratte, vortici e linee in fuga, accompagnate da suoni elettronici intensi, tanto che agli spettatori vengono offerti tappi per le orecchie per un’esperienza immersiva e totalizzante.

L'obiettivo di 'Imago vocis' è “rendere percepibile ciò che non è visibile”, esplorando la connessione intrinseca tra individuo e fenomeno globale. La presenza scenica di due attrici, che interagiscono fisicamente in una sorta di fusione, incarna questa tesi artistica e scientifica, suggerendo una profonda interdipendenza.

Storie di migrazione e la perdita di identità

La tematica della perdita di identità e dei confini è ulteriormente esplorata in 'Cries', un'opera di Christos Stergioglou e Alex Drakos Ktistakis. Questo spettacolo affronta i temi della diaspora, dell’esilio e delle migrazioni forzate, narrando il trauma di chi è costretto ad abbandonare la propria terra per ragioni politiche o socio-economiche, come avvenuto durante la Grecia dei colonnelli. La performance, una suggestiva combinazione di poesia, canto e musica, si tiene sotto le stelle nel suggestivo teatro verde della Fondazione Cini sull’isola di San Giorgio. Il suo tessuto narrativo si compone di testi che spaziano dalla tragedia classica (Eschilo, Euripide) a poeti moderni (Seferis, Vrettakos, Brecht) e canti popolari.

L'intera programmazione della Biennale Teatro 2026 riflette la visione di Dafoe di un teatro come esperienza rituale e di incontro umano, una “forma d’arte totale” capace di interrogare le frontiere tra individuo e collettività, percezione e realtà, spaesamento e radicamento. Questo approccio, che mira a confrontare il pubblico con l'alterità e la trasformazione, ha riscosso un grande successo.

La Biennale Teatro: un crocevia per le arti performative

La Biennale Teatro, parte della Fondazione La Biennale di Venezia istituita nel 1895, si è affermata come punto di riferimento internazionale per la ricerca teatrale e l’innovazione drammaturgica. Nata nel 1934 e rinnovata negli anni Settanta e Ottanta, la sezione teatro ospita compagnie, autori e registi da tutto il mondo, affiancando al programma principale un'importante offerta formativa per giovani professionisti.

Gli spettacoli animano i principali teatri storici e spazi all’aperto di Venezia, tra cui il Teatro alle Tese dell’Arsenale e il celebre Teatro Verde sull’isola di San Giorgio Maggiore. Venezia si conferma così un crocevia per le arti performative, un luogo di sperimentazione dove tradizione e avanguardia, scienza e poesia, teatro classico e linguaggi contemporanei si incontrano e dialogano.