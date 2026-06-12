Il 12 giugno 2026, nella suggestiva cornice del salone delle colonne di Ca’ Giustinian a Venezia, si è svolta la cerimonia di consegna dei prestigiosi Leoni d'oro e d'argento della Biennale Teatro 2026. Il Leone d'oro per il Teatro è stato conferito a Emma Dante, mentre il Leone d'argento è andato a Mario Banushi. Questo evento ha celebrato il contributo eccezionale dei due registi all'arte scenica contemporanea, su decisione del Consiglio Direttivo della Biennale di Venezia e raccomandazione del direttore della sezione Teatro, Willem Dafoe.

Pietrangelo Buttafuoco, Presidente della Biennale di Venezia, ha sottolineato il significato dei riconoscimenti, affermando che "è nelle crepe, nelle dimensioni più periferiche e libere, che l’arte respira davvero".

Un principio che guida la scelta di premiare visioni innovative e coraggiose che emergono dai margini della creatività.

Emma Dante: tra Palermo e la scena internazionale

Nata a Palermo nel 1967 e diplomata all’Accademia d’Arte Drammatica Silvio D’Amico, Emma Dante ha sviluppato un teatro che affonda le radici nei contesti disagiati della Palermo anni Novanta. Le sue opere portano in scena con forza temi universali e dolorosi della sua terra: famiglia, morte, compianto, sogno e amore, con una particolare attenzione agli ultimi e ai dimenticati. Riconosciuta in tutta Europa nella regia teatrale e lirica, Dante ha già calcato la scena della Biennale Teatro con 'La scimmia' nel 2004. Nell'edizione 2026, presenta la prima assoluta di 'I fantasmi di Basile', un'ulteriore esplorazione dell’universo immaginifico e barocco del novellista napoletano.

Nel suo discorso, la regista ha ringraziato Willem Dafoe, ricordando il loro primo incontro, e ha ribadito l'importanza dello sguardo femminile e le persistenti difficoltà che una donna affronta per affermarsi nel mondo dell'arte.

Mario Banushi: poesia visiva e memoria familiare

Il Leone d’argento è stato assegnato a Mario Banushi, ventisettenne regista nato in Grecia da genitori albanesi e formatosi presso la Scuola d’arte drammatica di Atene. Banushi si è rapidamente affermato a livello europeo e internazionale, iniziando il suo percorso artistico durante il lockdown. La sua ricerca teatrale si distingue per l'assenza di parole, privilegiando una potente intensità visiva e poetica. Willem Dafoe ha evidenziato come le sue opere intreccino intimità e mito, memoria collettiva e famiglia, elementi centrali nella trilogia 'Romance familiare', presentata integralmente per la prima volta alla Biennale Teatro.

Nel suo intervento, Banushi ha rievocato l'odissea della sua famiglia per fuggire dall'Albania, un percorso segnato da "barche affondate, miseria, peregrinazioni e disperazione, ma sempre con il sogno che il figlio avrebbe avuto una vita diversa".

La cerimonia dei Leoni d’oro e d’argento riafferma il ruolo della Biennale di Venezia quale piattaforma internazionale per la ricerca, la valorizzazione e la promozione del teatro contemporaneo. L’edizione 2026, ospitata a Ca’ Giustinian (San Marco 1364/A, Venezia), sede storica dell’istituzione, prosegue una tradizione che vede protagonisti artisti e compagnie innovative da ogni parte del mondo.

I riconoscimenti a Emma Dante e Mario Banushi sottolineano la capacità della Biennale di individuare e premiare i percorsi artistici più rilevanti e audaci della scena contemporanea, offrendo a spettatori e professionisti una prospettiva approfondita sull’evoluzione delle arti performative.