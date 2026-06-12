La Biennale Teatro di Venezia, in programma dal 7 al 21 giugno 2026, presenta due opere che, pur apparentemente antitetiche, sono profondamente connesse ai temi della vita, del passato e della memoria. Il 12 giugno 2026, spiccano "Promemoria" di Davide Iodice, che esplora l'invecchiamento e la perdita di memoria, e "Hewa Rwanda, Letter to the absent" di Darcy Rugamba, incentrato sulla morte prematura e sull'importanza di preservare il ricordo.

In "Promemoria", Davide Iodice guida il pubblico all'interno di una RSA veneziana a San Giobbe. Qui, anziani non autosufficienti con gravi deficit di memoria partecipano a azioni quasi attoriali, supportati dagli assistenti.

Il percorso itinerante si snoda attraverso un ex chiostro, la palestra riabilitativa e le sale di svago, permettendo all'azione teatrale di dialogare con la quotidianità e il tempo, recuperando ricordi e pensieri nel presente. L'opera si apre con un richiamo a "Cent’anni di solitudine" di Gabriel Garcia Marquez, evocando la "peste dell’insonnia" e la dissoluzione dei punti di riferimento, mentre un libro senza numerazione né punteggiatura simboleggia la perdita di coerenza. Emergono figure toccanti: Emma che cura una piantina, Silvia con movenze leggere, Giorgio che evoca giochi di parole e nostalgie. Ex operai, gondolieri e pittori animano una sala creativa. La performance, che stimola la parola nel ricordare, culmina in un carosello di carrozzelle sulle note di Renato Zero, sottolineando la fragilità umana.

Parallelamente, "Hewa Rwanda, Letter to the absent" di Darcy Rugamba affronta la tragedia del genocidio dei Tutsi del 7 aprile 1994, che causò oltre un milione di vittime. Rugamba, sopravvissuto per caso e fuggito, scrive una lettera ai familiari sterminati, ripercorrendo la sua infanzia, i legami con il padre poeta e la difficile conversione all'islam. In scena, l'assenza si fonde con il ritorno della vita. Rugamba legge il testo con voce uniforme, non recitata, riflettendo il gelo della tragedia. Il musicista senegalese Majnun accompagna l'esibizione con evocazioni sonore, e il pubblico conclude l'esperienza con un applauso rispettoso, in segno di memoria e omaggio.

Il teatro come spazio di memoria e comunità

Questi due spettacoli incarnano temi centrali della Biennale Teatro: la frammentarietà della memoria e l'urgenza di risanare il presente attraverso l'esperienza condivisa. "Promemoria" trasforma la fragilità della terza età in materia scenica autentica, non parodistica, elevando la performance a un atto collettivo. "Hewa Rwanda" rende visibile ciò che è invisibile, mobilitando la memoria individuale come spazio di guarigione e testimonianza. Il teatro si configura così come luogo di comunità e rielaborazione del trauma, dove anziani, attori non professionisti e familiari scomparsi diventano elementi vivi di una narrazione che esplora i confini tra vita quotidiana e creazione artistica.

L'edizione ALTER NATIVE della Biennale Teatro 2026

L'edizione 54 della Biennale Teatro, intitolata ALTER NATIVE e diretta da Willem Dafoe, si svolge a Venezia dal 7 al 21 giugno 2026. L'evento coinvolge oltre 200 artisti, presenta 55 eventi, 11 produzioni e coproduzioni, con 10 prime mondiali, due europee e quattro italiane. Il progetto formativo Biennale College Teatro ha ricevuto 610 domande di partecipazione. Il Festival accoglie artisti come Davide Iodice e Silvia Costa, i cui progetti sono legati ai temi della memoria e della fragilità. Emma Dante è stata insignita del Leone d’Oro alla carriera, mentre Mario Banushi ha ricevuto il Leone d’Argento. La programmazione complessiva unisce tradizione e innovazione, identità e nuovo linguaggio, memoria personale e collettiva, radici e alterità.

In linea con il desiderio di Willem Dafoe di un teatro "diretto e vivo", focalizzato sulla relazione tra attore e spettatore, "Promemoria" e "Hewa Rwanda" si affermano come esperienze emblematiche. Esse dimostrano un teatro che non si limita a museificare il passato, ma lo fa pulsare nel presente attraverso corpi, voci e comunità, contribuendo a educare la memoria come un gesto condiviso e trasformativo.