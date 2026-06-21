Il Consiglio di Amministrazione della Biennale di Venezia, presieduto da Pietrangelo Buttafuoco, ha confermato Willem Dafoe direttore artistico del settore Teatro per il biennio 2027–2028. L'annuncio, avvenuto il 21 giugno 2026 a chiusura della Biennale Teatro 2026, celebra un'edizione di successo con 10mila presenze e un tasso di occupazione dei posti del 90%. Dafoe, alla guida dal 2025, ha ricevuto il plauso di Buttafuoco per aver valorizzato “la ricerca, la tradizione, il rito e la cura”, evitando protagonismi e mantenendo un approccio collettivo.

Dafoe ha espresso gratitudine, rimarcando l’esperienza animata da una “passione creativa” orientata alla collettività e ribadendo: «il teatro può non avere un obiettivo esplicito ma deve essere pienamente impegnato e orientato alla collettività».

Bilancio dell'edizione 2026: Successo e Pluralità Artistica

La Biennale Teatro 2026, svoltasi a Venezia dal 7 al 21 giugno, ha coinvolto oltre 200 artisti in cinquantacinque eventi. La programmazione si è distinta per la pluralità di linguaggi e culture, aprendo nuove prospettive. Tra i numerosi ospiti internazionali figurano Christos Stergioglou e Alexandros Drakos Ktistakis (Grecia), la compagnia Bumi Purnati (Indonesia), Satoshi Myiagi (Giappone), Sharmila Biswas (India), Lemi Ponifasio (Samoa), Dorcy Rugamba (Rwanda), e Angelique Kidjo in duo con Thierry Vaton.

Riconoscimenti importanti sono stati assegnati: il Leone d’argento a Mario Banushi, e il Leone d’oro alla carriera a Emma Dante, che ha presentato in anteprima mondiale “I fantasmi di Basile”, esplorando l'universo barocco di Giambattista Basile. Un omaggio a Bob Wilson è stato allestito nella Sala delle Colonne di Ca’ Giustinian.

Prospettive Future con la Direzione Dafoe

La conferma di Willem Dafoe per il biennio 2027-2028 rafforza la volontà della Biennale di proseguire nella ricerca artistica e apertura culturale. L'approccio di Dafoe, incentrato sull'esperienza collettiva, il superamento dei personalismi e la valorizzazione dei rituali teatrali, ha già influenzato positivamente la programmazione.

Il successo dell'edizione 2026, con 10mila presenze e il 90% di occupazione, convalida questa impostazione curatoriale che promuove il confronto tra tradizione e nuove visioni. La Biennale Teatro, istituita nel 1934, si conferma un punto di riferimento globale per le arti sceniche.