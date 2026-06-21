Willem Dafoe continuerà a ricoprire il ruolo di direttore artistico del settore Teatro della Biennale di Venezia anche per il biennio 2027-2028. La decisione, presa dal Consiglio di amministrazione presieduto da Pietrangelo Buttafuoco, è stata annunciata domenica 21 giugno 2026, giorno di chiusura della Biennale Teatro 2026. L’evento, diretto da Dafoe, ha registrato un significativo successo con 10.000 presenze e sale occupate al novanta per cento della capienza.

La Visione Artistica di Willem Dafoe

Il presidente della Biennale, Pietrangelo Buttafuoco, ha elogiato l'approccio di Dafoe, sottolineando come abbia saputo portare in Laguna ricerca, tradizione, rito e cura.

L’attenzione del suo programma si è concentrata sulla coralità, valorizzando il teatro "che si fa con la carne umana, con lo spirito e con il sudore", un'esperienza condivisa che non ha cercato l'esagerazione ma la profondità. Buttafuoco ha evidenziato come Dafoe abbia evitato di attirare l'attenzione su di sé, concentrandosi invece sull'essenza dell'arte teatrale.

Willem Dafoe ha espresso profonda gratitudine per l’opportunità di proseguire il suo lavoro, evidenziando che l’esperienza degli ultimi due anni gli ha permesso di esplorare il potere e la magia del teatro come “arte totale”. Ha descritto il teatro come un impulso creativo collettivo privo di obiettivo esplicito ma profondamente coinvolto nell’esperienza condivisa con il pubblico.

Ha ringraziato il Presidente Buttafuoco, l’intera squadra della Biennale di Venezia e in particolare Valentina Alferj e Andrea Porcheddu, assicurando che il suo impegno nel nuovo mandato partirà dalle solide basi gettate nel primo periodo di direzione.

Bilancio della Biennale Teatro 2026 e Prospettive

La Biennale Teatro 2026 si è conclusa con appuntamenti di rilievo al Teatro alle Tese dell’Arsenale, tra cui la performance di Lemi Ponifasio intitolata "Star Returning: Venice" e il lavoro “Tacet” di Jacopo Giacomoni e Silvia Costa. Per chi non ha potuto partecipare, un documentario dedicato al programma, prodotto da Save the Date, sarà trasmesso su Rai 5 il 10 luglio alle ore 18.00 e in replica su RaiPlay.

Willem Dafoe: Carriera e Filosofia del Teatro

Willem Dafoe è un attore e regista di fama internazionale, la cui lunga e illustre carriera cinematografica include quattro nomination agli Oscar e la prestigiosa Coppa Volpi come miglior attore alla Mostra del Cinema di Venezia nel 2018. È stato inoltre tra i membri fondatori del gruppo d'avanguardia Wooster Group e ha collaborato con figure di spicco della scena artistica mondiale come Bob Wilson, Marina Abramovic e Romeo Castellucci.

La sua filosofia alla guida della Biennale Teatro si concentra sulla sfida di connettere popoli, comunità e culture. Dafoe promuove un teatro che interroga e unisce, evitando che si corrompa in una mera impresa commerciale dedita all'intrattenimento o in un arido custode istituzionale delle tradizioni. Per lui, il teatro è uno strumento vitale per la comprensione di noi stessi e del mondo, un'arte che mantiene la sua importanza sociale e politica in un contesto globale sempre più divisivo.