Al Teatro Argentina di Roma, fino al 14 giugno, è in scena "Circle Mirror Transformation", l'intenso spettacolo diretto da Valerio Binasco. L'opera, prodotta dal Teatro di Roma e dallo Stabile di Torino, è un testo della drammaturga americana Annie Baker, già vincitrice del Pulitzer con "The Flick" nel 2014. Binasco definisce la pièce «delicata, concreta e inafferrabile», un'esperienza teatrale che si sviluppa in un contesto scenico essenziale, dove poche sedie e alcuni specchi diventano strumenti per un profondo percorso di scoperta di sé.

La narrazione si concentra su sei settimane di un particolare corso di teatro amatoriale, che si rivela più un "percorso terapeutico" che una semplice via verso il palcoscenico.

In un locale spoglio, un gruppo di quattro persone — due donne e due uomini, tra cui il marito dell'insegnante — e la maestra stessa, intraprendono quello che Binasco descrive come un "viaggio". Attraverso una serie di curiosi esercizi volti a creare sintonia ed empatia, i partecipanti sono invitati a "trovarsi", a indagare il momento in cui emerge qualcosa di autentico di se stessi. Il culmine di questo percorso si raggiunge quando ognuno interpreta uno degli altri, mettendo in luce i problemi personali che li hanno spinti a iscriversi al corso, dalla paura del padre a desideri repressi o sentimenti autolesionisti.

Lo spettacolo si articola in scene brevi, quasi dei flash, che mostrano debolezze sentimentali e dinamiche familiari quotidiane.

Nonostante il pubblico possa attendere una qualche conclusione o un climax drammatico, il cuore dell'opera risiede proprio nel fatto che "non accade nulla" in senso tradizionale. Il senso profondo si coglie nel non detto, nella capacità di discernere la verità dietro la recita e la recita nella verità. Il bisogno intrinseco che spinge i personaggi a essere lì, fatto di incertezze e insicurezze, risuona potentemente nel pubblico. La chiusura, affidata alle note e alle parole di «Stand by Me», sottolinea una tenerezza di fondo e una profondità emotiva che permeano l'intera rappresentazione.

Il cast, composto da Pamela Villoresi, Valerio Binasco, Maria Trenta, Alessia Giuliani e Andrea Di Casa, è lodato per la sua notevole bravura e per la capacità di infondere un minimo di improvvisazione in un lavoro tanto sperimentale.

Pamela Villoresi interpreta l'insegnante Marty con energia e un accento tedesco ironico, oscillando tra rigidità e partecipazione. Valerio Binasco veste i panni di James, il marito di Marty, che vive con disagio i problemi con la moglie e la figlia lontana. Maria Trenta dà vita a Lauren, la più giovane, con la sua inquietudine e i suoi impacci. Alessia Giuliani è Theresa, un'ex attrice di New York con un passato di relazione tossica, mentre Andrea Di Casa è Schultz, il falegname in crisi con velleità artistiche.

La drammaturgia di Annie Baker si distingue per la sua scrittura minimalista, concreta e allusiva, che valorizza i silenzi e evidenzia la solitudine esemplare di ogni personaggio. L'autrice riflette sul nucleo familiare come luogo primario in cui si creano le problematiche e la necessità di prenderne coscienza.

Sebbene il testo sia scarno di parole, a tratti lento e in alcuni momenti ripetitivo, il pubblico lo accoglie con "vero calore", dimostrando di apprezzare la profondità e l'originalità di questa proposta teatrale.