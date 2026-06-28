Un trionfo di musica e bellezza ha avvolto Piazza San Marco a Venezia, trasformata in un suggestivo teatro a cielo aperto per l'attesissimo concerto di Andrea Bocelli. L'evento ha segnato il debutto italiano del 'Romanza 30th Anniversary World Tour', un tour mondiale che celebra i trent'anni di 'Romanza', l'album che non solo ha definito la carriera del celebre tenore, ma si è anche affermato come uno dei dischi italiani più venduti di sempre, con oltre 20 milioni di copie distribuite a livello globale.

Un viaggio indimenticabile tra lirica e pop

Davanti a un pubblico entusiasta di cinquemila spettatori, con tutti i posti esauriti già da giorni, Bocelli ha offerto un repertorio che ha sapientemente fuso la grandezza della tradizione lirica con le melodie che hanno scandito la sua straordinaria carriera. Accompagnato dall'Orchestra diretta dal Maestro Carlo Bernini e affiancato da un parterre di ospiti d'eccezione – tra cui il soprano Mariam Battistelli, il baritono Roberto de Candia, la violinista Rusanda Panfili e Andrea Lykke – il tenore ha incantato la platea. Il programma ha spaziato dalle immortali arie di Verdi, Puccini, Bizet, Rossini e Lehár fino ai suoi brani pop più iconici, come 'Caruso', 'Vivere', 'Romanza', 'Il mare calmo della sera' e l'emozionante 'Vivo per lei'.

Standing ovation e le prossime tappe del tour

Il concerto si è concluso con una lunga e calorosa standing ovation, culminata nell'intensa esecuzione di 'Canto della Terra'. Un momento particolarmente toccante è stata la prima esecuzione di 'Notte a Venezia' di Beniamino Gigli, un omaggio sentito alla splendida città lagunare e al suo pubblico. La serata si è chiusa in bellezza con due dei brani che hanno consacrato Bocelli sulla scena internazionale: 'Con te Partirò' e il maestoso 'Nessun Dorma'. La tappa veneziana si conferma come uno degli appuntamenti più prestigiosi di questo tour mondiale, che nei prossimi mesi vedrà il tenore calcare i palcoscenici di tutto il Nord America e l'Europa, con due date già confermate in Polonia.

Le celebrazioni per il trentennale di 'Romanza' proseguiranno anche in autunno, con l'attesa uscita di 'Romanza 30th', una nuova edizione celebrativa che proporrà una versione rinnovata del disco che nel 1997 ha segnato una svolta epocale nella carriera di Andrea Bocelli.

Andrea Bocelli: un'icona musicale senza confini

Andrea Bocelli è universalmente riconosciuto come un tenore italiano di fama internazionale, distintosi per la sua unica capacità di fondere con maestria il repertorio lirico e quello pop. Originario della Toscana, ha conquistato il successo mondiale grazie all'album 'Romanza' e a brani indimenticabili come 'Con te Partirò'. Nel corso della sua brillante carriera, ha collaborato con numerosi artisti di fama globale e si è esibito nei teatri più prestigiosi del mondo, consolidando il suo ruolo di autentico ambasciatore della musica italiana e della cultura nel panorama internazionale.