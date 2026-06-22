Il Teatro Comunale Nouveau di Bologna conclude la sua attività con un evento internazionale. Sabato 22 giugno, va in scena “Cluster”, creazione del Balletto di Maribor, principale compagnia slovena. Questo spettacolo segna l'ultimo appuntamento della struttura temporanea fieristica che ha ospitato stagioni liriche e spettacoli durante il restauro del Teatro Comunale di Largo Respighi.

La serata finale segna un congedo importante dopo due stagioni in cui il Nouveau si è affermato come spazio innovativo per la cultura bolognese. La scelta di ospitare il Balletto di Maribor, con coreografia di Edward Clug, sottolinea il legame del teatro con le eccellenze internazionali di danza.

Il sovrintendente Fulvio Macciardi ha dichiarato: “Un valore aggiunto chiude una stagione ricca di emozioni”.

Ruolo del Comunale Nouveau a Bologna

Il Teatro Comunale Nouveau è nato come soluzione temporanea per garantire la continuità del Teatro Comunale di Bologna durante il restauro della sede storica di Largo Respighi. Allestito in fiera, ha accolto fino a 1.000 spettatori, divenendo un riferimento cittadino per la qualità delle produzioni.

Nelle sue stagioni, il Comunale Nouveau ha ospitato opere, concerti e festival, contribuendo alla programmazione culturale bolognese. Il sovrintendente Macciardi ha evidenziato: “La chiusura di questo spazio temporaneo coincide con il ritorno in un teatro storico restituito alla città ancora più bello e funzionale”.

Con la conclusione degli spettacoli a viale Aldo Moro, le attività riprenderanno nel Teatro Comunale restaurato, pronto ad accogliere pubblico e artisti nella rinnovata cornice di Largo Respighi.

Tradizione e profilo internazionale del Comunale

Istituito nel Settecento, il Teatro Comunale di Bologna è uno dei principali teatri d’opera italiani, noto per la tradizione lirica e sinfonica. Durante il restauro, il suo ruolo di istituzione centrale per la cultura cittadina è stato preservato grazie al Comunale Nouveau. La riapertura della sede storica, dopo gli eventi in fiera, consolida il legame tra innovazione e tradizione che caratterizza la scena musicale cittadina.

Il Balletto di Maribor, protagonista dell’ultima serata, si distingue per l’alto profilo internazionale e collaborazioni con prestigiosi teatri europei.

La scelta di includerlo nel congedo dal Nouveau riflette la vocazione del Teatro Comunale ad aprirsi a esperienze coreutiche di livello europeo, consolidando la reputazione di Bologna quale crocevia di grandi eventi artistici e musicali.