Bologna si è stretta per l’ultimo saluto a Romano Montroni, il libraio d’Italia, scomparso a ottantasette anni dopo una lunga malattia. La camera ardente è stata allestita nel cortile dell’Archiginnasio, luogo simbolo della città, dove numerosi cittadini, amici e figure del mondo della cultura e delle istituzioni si sono radunati. Tutti hanno voluto ricordare l’uomo che per decenni è stato un punto di riferimento per la cultura italiana e l’editoria libraria, sia a Bologna sia nel panorama nazionale. Montroni ha rappresentato un autentico legame tra il mondo dei libri, le librerie e i lettori, guadagnandosi l'appellativo che lo ha reso celebre.

Tra le molte presenze, anche Dario Franceschini ha reso omaggio al libraio, ricordando di averlo scelto alla guida del Centro per il libro e per la lettura durante il suo mandato da ministro della cultura. Pier Ferdinando Casini ha sottolineato il profondo legame di Montroni con la città, dichiarando: “È stato un grande bolognese e come tale la città lo dovrà ricordare”. Le numerose testimonianze raccolte riflettono l’impronta indelebile lasciata da Montroni nel tessuto culturale cittadino e nazionale.

Romano Montroni: una vita dedicata ai libri e all'innovazione

Nato nel 1937, Romano Montroni dedicò l’intera vita professionale alle librerie, divenendo protagonista di una delle stagioni più significative della storia editoriale nazionale.

Per quasi quarant’anni guidò le librerie Feltrinelli, introducendo pratiche innovative nella gestione e nella relazione con il pubblico. Rispettato da scrittori, editori e librai, contribuì a promuovere la lettura come pratica civile e formativa. Amico personale di Umberto Eco, Montroni collaborò anche alla nascita di Librerie.coop, portando avanti un modello di vendita e promozione dei libri radicato nella responsabilità sociale e nell’apertura al territorio.

Il soprannome libraio d’Italia derivava dalla sua capacità di interpretare i bisogni e le costanti trasformazioni del settore librario. Affrontò con spirito costruttivo e uno sguardo critico, ma sempre ottimista, le difficoltà di un mondo in perenne evoluzione.

La sua passione per la diffusione della cultura e il suo instancabile lavoro lo resero una figura di riferimento riconosciuta ben oltre i confini bolognesi.

L'eredità di Montroni: dalla libreria alle istituzioni

L’impegno di Montroni non si limitò alla gestione delle librerie. La sua nomina a capo del Centro per il libro e per la lettura, da parte del Ministero della Cultura, segnò un ulteriore passaggio nel suo impegno per la promozione della lettura in Italia. Rafforzò iniziative pubbliche e progetti rivolti alle nuove generazioni. Le esperienze accumulate in decenni di attività, unite a una visione lungimirante della funzione sociale dei libri, lasciarono una traccia profonda anche nelle scelte e nei progetti istituzionali volti ad ampliare l’accesso alla lettura.

L'Archiginnasio di Bologna, scelto come sede della camera ardente, rappresenta simbolicamente il radicamento di Montroni nel tessuto culturale cittadino. L'edificio, storica sede dell'Università di Bologna, ha spesso ospitato eventi legati al libro e alla letteratura, divenendo oggi anche luogo di commiato per uno dei protagonisti della cultura editoriale italiana. L'ultimo omaggio a Montroni richiama così la storia culturale della città e il valore delle istituzioni che nel tempo hanno fondato la loro identità sull'istruzione e la circolazione del sapere.