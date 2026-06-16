La celebre cantante gallese Bonnie Tyler, icona della musica nota per successi internazionali come ‘Total Eclipse of the Heart’ e ‘Holding Out for a Hero’, è uscita dal coma farmacologico. L'artista, settantacinquenne, era stata sottoposta a un intervento chirurgico d’urgenza all’intestino il mese scorso. Nonostante il miglioramento, le sue condizioni di salute rimangono serie: la Tyler è attualmente ricoverata in terapia intensiva in un ospedale situato vicino alla sua residenza a Faro, in Portogallo. La famiglia e il suo staff hanno confermato i segnali positivi, sebbene il percorso di recupero si preannunci lungo e delicato.

Il Recupero e gli Impegni Annullati

L'intervento chirurgico d'urgenza, avvenuto a maggio, aveva reso necessario l'induzione del coma farmacologico per favorire il processo di guarigione. Ora che Bonnie Tyler ha ripreso conoscenza, il decorso clinico è descritto come lento e l'artista risulta ancora molto debilitata. A causa di questa situazione sanitaria, il management ha reso noto l'annullamento o il rinvio al 2027 di tutti gli spettacoli estivi. Questa decisione riguarda tutte le date in programma fino alla fine di agosto, inclusa la sua partecipazione al Sunshine Festival di Worcester e numerosi concerti europei. Al momento, l'unica data che resta confermata è quella del 17 dicembre alla Utilita Arena di Cardiff, in attesa di eventuali ulteriori aggiornamenti.

La Carriera e il Sostegno dei Fan

In questo difficile periodo, la famiglia di Bonnie Tyler ha voluto esprimere profonda gratitudine per l'enorme ondata di affetto e sostegno ricevuta dai fan di ogni parte del mondo. È stato sottolineato che la cantante è consapevole dei messaggi di incoraggiamento e ne è profondamente grata. Una nota ufficiale diffusa tramite il suo sito ha inoltre invitato a non dare credito a voci sensazionalistiche e false riguardanti il suo stato di salute, fornendo un aggiornamento trasparente. Nata Gaynor Hopkins nel Galles meridionale, Bonnie Tyler ha raggiunto la fama internazionale negli anni Ottanta, conquistando le classifiche con brani iconici. La sua inconfondibile voce roca l'ha resa celebre con hit come 'Total Eclipse of the Heart', che nel 1983 raggiunse il primo posto nelle classifiche britanniche e statunitensi, e 'Holding Out for a Hero', pubblicato nel 1984 e inserito nella colonna sonora del film Footloose.

Nel 2013 ha rappresentato il Regno Unito all'Eurovision Song Contest di Malmö con il brano 'Believe in Me'. Dieci anni più tardi, nel 2023, è stata insignita del prestigioso titolo di Member of the Order of the British Empire (MBE) per il suo significativo contributo alla musica.