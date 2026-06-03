La Book Week, il festival dedicato ai libri e alla promozione culturale, torna a Gorizia per la sua seconda edizione dal 12 al 14 giugno 2026. L'evento, che offre tre giorni di incontri, presentazioni ed eventi per lettori di ogni età, si inserisce nel solco dell'esperienza positiva dello scorso anno, quando fu parte del programma di Nova Gorica–Gorizia Capitale Europea della Cultura. La manifestazione è promossa da Nord Est Multimedia, Il Piccolo e il Comune di Gorizia, con la partnership di Gect GO e PromoTurismoFVG, e la collaborazione di Italy Post e il patrocinio delle Università di Udine e Trieste.

Il ricco programma si estenderà in modo diffuso tra biblioteche, librerie, spazi culturali, locali e altri luoghi di incontro della città, grazie anche alla collaborazione con Confcommercio Gorizia. Saranno protagonisti autori, giornalisti, divulgatori, economisti e studiosi, chiamati a confrontarsi su temi di grande attualità, dalla scienza all'innovazione, dalla geopolitica all'informazione. Tra gli ospiti di spicco figurano Giovanni Grasso, Roberto Battiston, Nello Cristianini, Roberta Villa, Massimo Gaggi, Gigi Riva e Vittorio Emanuele Parsi. I loro interventi animeranno confronti e dialoghi aperti al pubblico su argomenti di rilievo contemporaneo. Come sottolineato dal sindaco Rodolfo Ziberna, dal consigliere regionale Diego Bernardis e dal direttore quotidiani Gruppo Nem Paolo Possamai, per tre giorni "la città si trasformerà in un laboratorio culturale aperto".

Un festival dal respiro transfrontaliero

La Book Week 2026 rafforza la sua spiccata vocazione transfrontaliera, coinvolgendo non solo Gorizia, ma estendendosi anche a Nova Gorica e Šempeter pri Gorici. Questa dimensione, intrinseca al territorio tra Italia e Slovenia, è ulteriormente valorizzata dalla collaborazione con la Fiera del Libro Mesto knjige e attraverso iniziative sostenute dal Fondo per Piccoli Progetti (SPF) GO! 2025. Tale fondo, gestito dal GECT GO e finanziato dal Programma Interreg Italia‑Slovenia 2021‑2027, testimonia un impegno concreto nella promozione di una cultura condivisa. Molti appuntamenti del festival offriranno così occasioni di partecipazione e dialogo tra pubblici e autori di entrambe le nazionalità, consolidando il ruolo dell’area come luogo di incontro tra lingue e culture differenti.

Il percorso della Book Week si inserisce pienamente nella cornice di valorizzazione culturale della zona di confine, già protagonista come Capitale europea della cultura 2025. L’edizione 2026 include inoltre il progetto GO LIM – Librilliamo in Music, realizzato con l’Istituto di Musica di Nova Gorica e rivolto a studenti italiani e sloveni, un'iniziativa che rafforza lo scambio tra le realtà scolastiche e artistiche dei due Paesi. Il festival, la cui presentazione si è tenuta a Trieste nella sede della Regione, mira a estendere il suo impatto ben oltre il programma di appuntamenti, contribuendo a rendere Gorizia e Nova Gorica punti di riferimento per iniziative culturali in dialogo permanente.

Iniziative per tutte le età: spazi a famiglie e giovani lettori

Oltre ai dibattiti e alle presentazioni rivolte al pubblico adulto, la Book Week dedica una speciale attenzione alle nuove generazioni. All’interno della manifestazione, infatti, trova ampio spazio Book Kids, una sezione interamente pensata per bambini, bambine e famiglie, elaborata in stretta collaborazione con il progetto Go Lim – Librilliamo in Music. Attraverso letture animate, laboratori creativi e attività musicali, i più piccoli vengono coinvolti in un ambiente stimolante, promosso con il supporto di biblioteche, scuole e istituzioni del territorio.

La scelta di riservare un programma specifico all’infanzia intende favorire l'avvicinamento e la familiarizzazione con il libro quale strumento di conoscenza e crescita, promuovendo momenti di aggregazione e partecipazione attiva.

Studenti italiani e sloveni sono invitati a prendere parte alle numerose attività previste, con l’obiettivo di valorizzare – già in età precoce – il ruolo della lettura e della cultura condivisa. Per consultare il calendario dettagliato e restare aggiornati sugli appuntamenti della manifestazione, è possibile visitare il sito ufficiale www.bookweekgorizia.it.