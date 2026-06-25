Nel cuore del territorio vesuviano prende vita Schola Naturalis, un progetto culturale che intreccia scienza, arte, tecnologia e umanesimo. L'obiettivo è valorizzare Boscoreale come luogo di memoria, di ricerca e di riflessione contemporanea. L'iniziativa si propone di trasformare il patrimonio materiale e immateriale locale in un'esperienza immersiva e partecipata, con particolare attenzione alle nuove generazioni.

Il primo appuntamento del progetto, intitolato "Il volo e la ragione", sarà inaugurato il 26 giugno 2026 alle ore 20.00 presso la Parrocchia Immacolata Concezione di Boscoreale.

Il titolo richiama due dimensioni fondamentali dell’esperienza umana: il volo, simbolo di slancio, intuizione e trascendenza; e la ragione, strumento di indagine e comprensione del reale. Secondo il pensiero di San Tommaso d’Aquino, queste due prospettive non sono in opposizione, ma rappresentano vie complementari verso la verità.

Le installazioni: arte, filosofia e spiritualità

L’evento propone una Lectio Magistralis sulla figura di San Tommaso d’Aquino e il rapporto tra fede e ragione. Ad accogliere il pubblico è l’installazione "Le Due Ali – Fides et Ratio", simbolo dell’equilibrio tra questi due concetti fondamentali. Tra le opere principali figura "Frammenti del Visibile", una serie di cinque gigantografie in bianco e nero dedicate a luoghi iconici del territorio vesuviano, interpretati come segni di una realtà più profonda.

L’esperienza sonora "Confessio Sensuum" e "Vox Aquinatis", ambientate nei confessionali della chiesa, propongono un dialogo immaginario tra una penitente contemporanea e San Tommaso d’Aquino, un percorso filosofico e spirituale attraverso parole, silenzi, frammenti in latino, riverberi e musiche originali. Il tutto si ispira all’affermazione tomista: "nihil est in intellectu quod non prius fuerit in sensu".

La visione e i protagonisti di Schola Naturalis

Il percorso espositivo si completa con l’installazione "Le Cinque Vie", articolata in cinque postazioni. Ciascuna combina una base in pietra lavica vesuviana con una struttura metallica a forma di ali e un libro d’artista che contiene testi, fotografie e disegni, reinterpretando le Cinque Vie tomiste in chiave visiva e simbolica.

Schola Naturalis si configura così come un evento culturale e un laboratorio permanente di ricerca e divulgazione, unendo in modo innovativo arte, filosofia e territorio. L’iniziativa è voluta dal Sindaco Pasquale Di Lauro e progettata da Claudio Rodolfo Salerno e Luigi Buffone dell’Istituto per la Diffusione delle Scienze Naturali, con il supporto teologico di Don Alessandro Valentino. Hanno collaborato: Raffaele Riccardi (editing), Benedetto Longobardi Ruju (art direction), Stefano Piancastelli (fotografia), Nicola Buono e Lino Monaco (musiche), Anita Pagano e Ottavio Costa (dialoghi), Felix Policastro (artista), Dario Macellaro (organizzazione).